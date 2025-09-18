El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Instalaciones deportivas de Pan y Guindas. Marta Moras

El Ayuntamiento prepara un final de año plagado de obras en instalaciones deportivas

El plan de inversiones de la Concejalía de Deportes, que cuenta con un millón de euros, ha arrancado con mejoras en el campo de golf

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:51

Pleno completo el de este jueves. Además de aprobarse los cambios en el organigrama municipal derivados de la ruptura del pacto entre el PSOE y ... Vamos Palencia, también se abordará la expulsión de Vox de Sonia Lalanda, lo que obliga al Ayuntamiento a otorgarle la condición de concejala no adscrita a ningún grupo político. Pero si este pleno será interesante, no resultará menos otra de las sesiones que se fijarán para el próximo mes de octubre, puesto que en ella se deben acordar unas, modificaciones presupuestarias que permitirán impulsar las actuaciones de mejora en las instalaciones deportivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  5. 5

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  7. 7 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico
  8. 8

    Los 30 años de activismo en Valladolid de los detenidos por saltar al recorrido de La Vuelta
  9. 9

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  10. 10

    Repostería mexicana para resucitar a un clásico de las pastelerías en la plaza de Santa Cruz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento prepara un final de año plagado de obras en instalaciones deportivas

El Ayuntamiento prepara un final de año plagado de obras en instalaciones deportivas