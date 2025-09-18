El Ayuntamiento prepara un final de año plagado de obras en instalaciones deportivas

Pleno completo el de este jueves. Además de aprobarse los cambios en el organigrama municipal derivados de la ruptura del pacto entre el PSOE y ... Vamos Palencia, también se abordará la expulsión de Vox de Sonia Lalanda, lo que obliga al Ayuntamiento a otorgarle la condición de concejala no adscrita a ningún grupo político. Pero si este pleno será interesante, no resultará menos otra de las sesiones que se fijarán para el próximo mes de octubre, puesto que en ella se deben acordar unas, modificaciones presupuestarias que permitirán impulsar las actuaciones de mejora en las instalaciones deportivas.

El Ayuntamiento ha dispuesto para este 2025 una partida en el plan de inversiones de un millón de euros para efectuar reparaciones y obras de renovación de buena parte de las instalaciones que pertenecen al Patronato Municipal de los Deportes, pero la tardanza en aprobar el documento de cuentas y la nomenclatura utilizada para designar algunas de estas actuaciones han frenado el desarrollo de estas inversiones, de tal forma que hasta ahora apenas han podido iniciarse estos trabajos, a pesar de tratarse de un listado especialmente extenso.

Pero una vez superado el verano, parece que estos dos inconvenientes comienzan a despejarse. Los proyectos y memorias valoradas de gran partes de las actuaciones ya se han redactado, con lo que los procedimientos de licitación podrán ir iniciándose en los próximos meses. Además, en un pleno de octubre también se solventará el problema de denominación de las intervenciones que se querían llevar a cabo en muchas de las instalaciones deportivas y que no permitían ejecutar alrededor de los 250.000 euros de ese millón que está previsto. Este problema radicaba en que algunas de las obras no pueden denominarse legalmente como mejoras si se trata de renovaciones y debe utilizarse otra terminología para que puedan recibir el visto bueno de los servicios técnicos municipales.

Una vez solventados estos problemas y con la mayoría de los proyectos ya completados, el objetivo de la Concejalía de Actividad Físico-Deportiva y Salud es impulsar la tramitación administrativa de gran parte de las actuaciones este año. De hecho, ya se ha llevado a cabo la primera de estas inversiones, que ha consistido en la renovación de toda la red de seguridad con la que cuenta el campo de golf, actuación en la que se ha gastado 47.100 euros.

Mientras, en la programación prevista, las primeras intervenciones que se quieren llevar a cabo son las reparaciones en la sala de musculación del complejo de Eras de Santa Marina, que se encuentra cerrada desde hace meses, así como la renovación de las pistas de pádel, también esas mismas instalaciones.

En el primero de los casos, se pretenden gastar en torno a 45.000 euros para la renovación completa de las dependencias, con la incorporación de nuevos vestuarios, dado que hasta ahora solo existía uno compartido para hombres y mujeres. «Sé que hemos fastidiado a mucha gente con el cierre de esta instalación, pero no podíamos seguir así. La sala de musculación estaba totalmente obsoleta, es más, creo que era hasta insalubre. Ahora se va a renovar por completo», explicaba el concejal Orlando Castro, quien incidía también en la necesidad de renovar también las pistas de pádel de Eras de Santa Marina, cuyo pavimento se encuentra ya muy deteriorado por el importante nivel de uso que reciben. «Esta obra también está ya preparada para que podamos comenzar la tramitación cuanto antes», manifestó, al tiempo que reconoció que supondrá un gasto cercano a los 30.000 euros.

Pero también figuran entre esas actuaciones más urgentes otras como el cambio de la megafonía del Pabellón Municipal, intervención valorada en 77.000 euros, y la sustitución del vallado del campo de fútbol de San Telmo, presupuestada en 43.400 euros. «Estamos detectando que la gente se cuela continuamente, porque el vallado actual está en muy malas condiciones, por lo que es necesaria una renovación total. Afortunadamente, en este caso, el césped está en buenas condiciones y no hay que cambiarlo», señaló el edil de Actividad Físico-Deportiva.

Sin embargo, este no es el caso del campo de fútbol de Pan y Guindas, instalación en la que se prevé una de las actuaciones de mayor envergadura, para la que ya se está trabajando en la redacción de la memoria valorada, por lo que aún no se puede fijar el coste de las obras. Se trata de una intervención de mucho calado, puesto que además de sustituir todo el césped artificial, el más deteriorado de los que hay en estos momentos en la ciudad de Palencia, se quiere ampliar la superficie de juego, con el fin de que estas instalaciones puedan prestar servicio a los clubes de rugby.

El objetivo es colocar un nuevo revestimiento de césped artificial que esté diseñado para soportar tanto la práctica del fútbol como la del rugby, ya que se trataría de un espacio compartido. Esto permitiría que la competición del rugby se traslade a Pan y Guindas salga de La Balastera, lo que permitirá un mayor descanso al césped del estadio. De esta forma, la cobertura de hierba artificial de Pan y Guindas debe también ampliarse, puesto que debe contar con las medidas homologadas para la práctica del rugby.

La construcción de un campo de rugby ha sido una constante de los últimos años en cuanto a las promesas electorales de los grandes partidos con representación en el Ayuntamiento. Sin embargo, el alto coste de la actuación y la dificultad de encontrar ayudas para la financiación en las convocatorias de otras administraciones han frenado hasta el momento el proyecto. El PSOE lo ha intentado a través de diferentes propuestas que finalmente no se han materializado, con lo que la necesidad de disponer de un campo adecuado para la práctica de este deporte sigue presente. Por ello, en el marco de este plan de inversiones deportivas de 2025, la Concejalía ha dispuesto al menos la construcción de esta instalación deportiva, al menos a lo que terreno de juego se refiere. «Vamos a dejar el espacio libre para la construcción futura de un gradería, por lo que ahora vamos a centrarnos en el terreno de juego, que será de césped artificial compatible para el fútbol y el rugby y con medidas y condiciones homologadas para ambos deportes», manifestó Orlando Castro.

Pero el proyecto, aun sin graderío, va un poco más allá que solo el césped, puesto que se trata de una instalación como la de Pan y Guindas que ya recibe un uso intensivo por parte de los clubes de fútbol. Ante esta circunstancia, para despejar horarios y facilitar que pueda competir el rugby también en Pan y Guindas se pretende construir otro campo anexo destinado a la práctica del fútbol 7. En estos momentos, ya se trabaja en la elaboración de los estudios topográficos para la ejecución de las obras y han comenzado a elaborarse las memorias de costes para la redacción del proyecto definitivo.

El listado de las obras que se quieren llevar a cabo incluye otras actuaciones que se extienden por todas las instalaciones deportivas de la ciudad. Y pueden también encontrarse iniciativas de muy diferente tipo, desde las vinculadas directamente a la modernización de las infraestructuras, como la segunda fase de la rehabilitación de los vestuarios de las piscinas del Sotillo o el cambio de ventanales en diferentes instalaciones, a las que tienen que ver con la eficiencia energética, como el cambio de las luminarias de todos los complejos a tecnología Led o la colocación de una nueva caldera en Eras de Santa Marina. Otros proyectos tienen también que ver con la mejora de la accesibilidad, como la puesta en funcionamiento de ascensores que se encuentran inutilizados en diferentes instalaciones deportivas de la ciudad.