El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las concejalas de Vamos Palencia, Marta Font y Maribel Contreras. Marta Moras

El pleno oficializará la ruptura del acuerdo de Vamos Palencia con el PSOE

La formación localista perderá un representante en la Junta de Gobierno y se reorganizará su participación en la comisiones informativas

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:19

La ruptura del acuerdo de gobernanza entre Vamos Palencia y el PSOE ha llevado a que todos los beneficios en el marco de la estructura ... organizativa del Ayuntamiento de Palencia que le habían sido concedidos a la formación localista queden también anulados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  4. 4

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  5. 5

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  7. 7 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  8. 8 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  9. 9 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  10. 10 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El pleno oficializará la ruptura del acuerdo de Vamos Palencia con el PSOE

El pleno oficializará la ruptura del acuerdo de Vamos Palencia con el PSOE