El pleno oficializará la ruptura del acuerdo de Vamos Palencia con el PSOE

La ruptura del acuerdo de gobernanza entre Vamos Palencia y el PSOE ha llevado a que todos los beneficios en el marco de la estructura ... organizativa del Ayuntamiento de Palencia que le habían sido concedidos a la formación localista queden también anulados.

Estos cambios se oficializarán en la sesión plenaria de este jueves, cuando la alcaldesa, la socialista Miriam Andrés, dé cuenta de los cambios introducidos en la composición de la Junta de Gobierno Local y de otros órganos municipales, como las comisiones informativas, los consejos o incluso los colegios públicos. Estas modificaciones tienen aún mayor calado debido al paso a la condición de concejala no adscrita de la edil, hasta ahora de Vox, Sonia Lalanda.

Vamos Palencia, debido a la ruptura del acuerdo, perderá un representante en la Junta de Gobierno Local y se reducirá también su presencia en las comisiones informativas, ajustándose su participación a la proporción de ediles con los que cuentan en la corporación, dos en la actualidad, tras la expulsión de Domiciano Curiel.

Asimismo, han sufrido otras penalizaciones, como el cambio de despacho y la pérdida de uno de sus trabajadores eventuales, dado que antes contaba con dos asesores y a partir de ahora solo podrá contar con un administrativo como secretario de grupo.