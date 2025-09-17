IU-Podemos defiende un plan de acción especial en el barrio del Cristo La formación izquierdista señala que el «abandono» de años ha llevado a una situación límite las necesidades de esta zona de la ciudad

El Norte Palencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:18

El grupo municipal de IU-Podemos defenderá este jueves en el pleno municipal una moción para que se ponga en marcha un plan de acción especial que subsane las necesidades del barrio del Cristo. IU-Podemos propone que se cuente con la participación de los vecinos durante el proceso de redacción y que contenga una serie de medidas concretas que pongan fin a las deficiencias del barrio.

Desde IU-Podemos lamentan la «dejadez institucional que ha sufrido el barrio del Cristo a lo largo de todo este tiempo», lo que, según indican, ha provocado numerosos problemas en la zona, «como por ejemplo fallos en las tuberías, aceras intransitables o de difícil movilidad, parques y zonas verdes descuidadas, edificios abandonados, falta de arbolado y de espacios de actividad y convivencia vecina...».

Izquierda Unida-Podemos señala que a partir de encuentros celebrados en los diferentes barrios de Palencia ha recopilado, en entre otras, «las necesidades y demandas de los vecinos y vecinas del Cristo para solicitar en el pleno municipal de este mes la creación de un plan de acción adecuadamente dotado que revierta esta situación antes de finalizar el año 2026 como fecha límite».

El concejal y portavoz de IU Podemos, Rodrigo San Martín, recuerda que el Ayuntamiento de Palencia tiene el deber de garantizar el adecuado estado y mantenimiento del conjunto de los barrios de la ciudad y señala que su grupo considera que «esta situación ha llegado a un límite que no se puede extender más, por ello creemos que la única solución posible para satisfacer las necesidades del barrio del Cristo es destinar la financiación adecuada a un plan de acción elaborado por los servicios técnicos de este Ayuntamiento y diseñado en específico para este barrio que ponga fin al conjunto de deficiencias que sufren sus vecinos y vecinas».