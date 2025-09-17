El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala Sonia Lalanda. Marta Moras

Sonia Lalanda deja el grupo de Vox y queda como concejal no adscrita

La edil ha sido expulsada del partido por discrepancias con la ejecutiva nacional, lo que obliga al Ayuntamiento a apartarla de su grupo municipal

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:00

Tres concejales no adscritos. Son el colectivo más numeroso de la corporación municipal a excepción de los dos grupos mayoritarios, del PSOE y del PP. ... Tres no adscritos, porque a los dos que figuraban hasta ahora se suma desde este mismo jueves la que ha sido desde el inicio la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  4. 4

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  5. 5

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  7. 7 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  8. 8 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  9. 9 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  10. 10 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sonia Lalanda deja el grupo de Vox y queda como concejal no adscrita

Sonia Lalanda deja el grupo de Vox y queda como concejal no adscrita