Sonia Lalanda deja el grupo de Vox y queda como concejal no adscrita

Tres concejales no adscritos. Son el colectivo más numeroso de la corporación municipal a excepción de los dos grupos mayoritarios, del PSOE y del PP. ... Tres no adscritos, porque a los dos que figuraban hasta ahora se suma desde este mismo jueves la que ha sido desde el inicio la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda.

El pleno municipal deberá tener en consideración la petición planteada por el partido Vox de que se le retire la condición de concejal de su grupo municipal a Sonia Lalanda, dado que ha sido expulsada del partido por sus críticas hacia la ejecutiva nacional.

La edil contará este jueves con el apoyo personal de la exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados Macarena Olona, que asistirá a la sesión plenaria.

Lalanda, que ha anunciado que conservará su acta de concejal, pasa de esta forma a ostentar la condición de edil no adscrita a ninguno de los grupos municipales, como antes les ocurrió ya en este mandato al que fuera su compañero de formación, Ricardo Carrancio, que fue expulsado del grupo municipal por la propia Lalanda, y a Domiciano Curiel, que encabezó en su momento el grupo de concejales de Vamos Palencia.

En el grupo de Vox quedará por tanto Emilio Polo como único representante en el Ayuntamiento de Palencia.

Al dejar de formar parte del grupo municipal, Sonia Lalanda abandonará también la Junta de Gobierno Local y se reordenará su participación en la comisiones informativas, en donde el valor de su voto se verá reducido.