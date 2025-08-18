Auxiliado en la Plaza de San Pablo un niño de 8 años por un golpe de calor

Agentes de la Policía Local de Palencia auxiliaron, sobre las 21:10 del pasado jueves en la Plaza de San Pablo, a un niño de 8 años que había sufrido un golpe de calor. Fue atendido por los servicios sanitarios.

El viernes, en torno a a las 16:00 horas en la calle Los Trigales, la Policía Local de Palencia auxilió a una mujer de 76 años que había sufrido una caída por un mareo. Fue trasladada al Hospital Río Carrión de Palencia.

El sábado, alrededor de las 19:30 horas, la Policía Local acudió a la calle Paraguay, donde en el interior de un vehículo que se encontraba estacionado encima de la acera se encontraba un perro con apenas ventilación. El vehículo es retirado al depósito municipal donde se logró excarcelar al animal para evitar males mayores en el mismo.

El domingo, a las 10:25 horas en la calle Andalucía, la Policía Local auxilió a una mujer de 67 años que se sentía indispuesta en su vehículo. Fue trasladada al Hospital Río Carrión de Palencia. El mismo día, en torno a las 12:10 horas en la iglesia de San Lázaro, la Policía Local auxilió a una mujer de 70 años que había sufrido un golpe de calor. Fue trasladada al Hospital Río Carrión de Palencia.