Atropellada una mujer en silla de ruedas en el cruce de Monjas y Mayor Antigua

Una empleada de un establecimiento hostelero que sangraba abundantemente por una pierna fue trasladada también al hospital

Palencia

Martes, 14 de octubre 2025, 13:40

La Policía Local de Palencia intervino sobre las 10:30 horas del pasado viernes tras un atropello de una mujer que transitaba en silla de ruedas en el cruce de las calles Monjas y Mayor Antigua de la capital palentina. La Unidad de Atestados se desplazó al lugar de siniestro para realizar el atestado y la víctima fue trasladada al Hospital Río Carrión en ambulancia.

Un día después, en torno a las 9:10 horas del pasado sábado, se produjo un incidente sanitario de una trabajadora de un establecimiento hostelero de la capital palentina, que se encontraba sangrando abundantemente por una pierna. La Policía Local de Palencia solicitó la presencia de los servicios sanitarios, que finalmente trasladaron a la mujer al Hospital Río Carrión.

Ya el domingo, alrededor de las 7:40 horas, la Policía Local investigó a un conductor identificado en un control por un posible delito contra la seguridad vial después de que triplicara la tasa de alcoholemia permitida. Una persona debidamente habilitada se hizo cargo del vehículo.

