Fuerzan la cerradura e intentan robar en una vivienda de la calle Caridad

El Norte Palencia Martes, 14 de octubre 2025, 13:54 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la autoría de un intento de robo en una vivienda del número 8 de la calle Caridad de la capital palentina, después de que autor o autores desconocidos forzaran la cerradura sin lograr acceder al interior.

Por su parte, la Policía Local de Palencia identificó y denunció sobre las 11:55 horas del pasado viernes a un menor de 16 años durante el recreo escolar al portar sustancias estupefacientes. La Unidad Canina se puso en contacto con sus padres y con el director del centro al que pertenece para su conocimiento. Además, se trasladaron los hechos al Agente Tutor para establecer un seguimiento del menor.

Un día después, un joven de 19 años fue denunciado también por la Policía Local de Palencia por posesión de sustancias estupefacientes en un autobús de línea. La Unidad Canina identificó al joven, que desprendía un fuerte olor a marihuana y que antes de que se procediese a su cacheo superficial, hizo un gesto de lanzar algo. El perro marcó a dos metros de él una sustancia, presuntamente hachís.