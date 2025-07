La asociación de esclerosis trabaja por llegar a los enfermos más jóvenes

Camisetas, chapas, mochilas o lapiceros. Todo estaban puestos este domingo a la venta con el mismo lema, 'Mójate por la Esclerosis Múltiple' y con la ... misma finalidad, recaudar dinero para la asociación palentina y dar a conocer la enfermedad a los palentinos. Con un puesto situado estratégicamente bajo la sombra de los árboles en el parque del Salón de Palencia, enfermos y voluntarios explicaban que es una enfermedad neurodegenerativa, que existen gran variedad de síntomas y que es la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes, ya que suele detectarse entre los 20 y los 40 años. «Cada vez más personas conocen lo que es la esclerosis múltiple, ya no nos confunden con una enfermedad de los huesos. Quizás todavía nos encontramos casos que piensan que es lo mismo que la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)», advirtió el presidente de la Asociación Esclerosis Múltiple de Palencia, José Fernando de Abajo, haciendo hincapié en que llevan el mismo apellido, 'esclerosis', «pero la nuestra es más benigna porque no es mortal».

Este domingo no era el Día Mundial de la Esclerosis, que se conmemora el 30 de mayo, pero es la fecha en la que suele lanzarse cada año esta campaña, en esta ocasión con un mójate simbólico y solidario. Hace años se acudía a las piscinas para concienciar sobre esta enfermedad o se instalaban hinchables, pero desde la pandemia la jornada se limita a una mesa informativa y a la venta de productos de la asociación. «Somos un puñado de usuarios y tampoco tenemos muchas fuerzas. El verano para nosotros es la peor época del año, el calor no nos viene bien. Entonces decidimos no ir a las piscinas porque era muy cansado y además aquí llegamos a más gente», agregó.

La asociación está compuesta actualmente por 96 personas, de las que usuarios son 32 y el resto familiares. Su máximo dirigente explicó este domingo que desde la entidad no llegan a gran parte de los afectados, sobre todo a la gente joven, «porque tenemos servicios y nos ven como prestatarios de servicios. La rehabilitación, para muchas personas que son totalmente válidas, no ven la necesidad de llamarnos, pero podemos ofrecer otras cosas, simplemente hablar de todo lo que nos afecta o contrastar», señaló y lamentó que no lleguen a esa gente aún.

Muchas personas jóvenes, ya con el diagnóstico de la enfermedad y aún sin necesidad de servicios de ayuda, no se acerca a la asociación, situada en la calle Francisco Vighi, 23, de la capital palentina, al no tener urgencia alguna, pero desde la entidad les animan. «Es nuestro principal escollo, nunca logramos romper ese techo de cristal», sentenció.

Ofrecen rehabilitación, rehabilitación funcional, psicología, logopedia e hidroterapia, que consiste en ejercitarse dentro del agua de la piscina. «Es un servicio del que estamos muy contentos y ojalá que se apunte más gente», concluyó De Abajo, tras añadir que se ofrece los viernes en Campos Góticos de 16 a 17 horas.