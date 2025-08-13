El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tractor y empacadora calcinados por el incendio. El Norte

Palencia

Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor

El fuego se ha originado sobre las 14:20 horas entre las localidades de Requena de Campos y Las Cabañas de Castilla

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:54

El incendio de una empacadora y un tractor ha ocasionado en la tarde de este miércoles un fuego que ha calcinado varias hectáreas de una tierra cosechada y gran número de pacas de paja entre las localidades de Requena de Campos y Las Cabañas de Castilla.

El incendio se ha declarado a las 14:23 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil de Palencia y a los bomberos de la Diputación del Parque de Frómista, que envió al lugar a cinco efectivos y un camión y una 'pick-up', y del Parque de Herrera de Pisuerga, que acudió con cuatro efectivos y un camión.

El incendio no causó heridos, aunque el responsable de la tierra no logró salvar el tractor debido a que no pudo desengancharlo de la empacadora, origen del foco.

