Arde en Cisneros un remolque cargado de paja que transportaba un camión

Bomberos de la Diputación de los parques comarcales de Paredes de Nava y Villada han sofocado en la tarde de este jueves el incendio originado en un remolque cargado de paja que transportaba un camión por la CL-613, a la altura del término municipal de Cisneros.

El fuego se ha originado antes de las 16:20 horas, posiblemente por los frenos del vehículo, y hasta el lugar se han desplazado tres camiones y nueve bomberos de los parques comarcales de Paredes de Nava y Villada. El incendio ha obligado a cortar la carretera CL-613 y el camionero pudo soltar la cabeza tractora del remolque, evitando así que también ardiera.

Los servicios de extinción de incendios de la Diputación de Palencia han logrado sacar de la plataforma la carga de paja con una carretilla elevadora y extenderla por el arcén para conseguir apagar antes las llamas.

A su vez, un camión de bomberos ha arrastrado hacia adelante el remolque, que aún continúa en la carretera a la espera de que una grúa pueda llevárselo.