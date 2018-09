Allan Harris y Sarah McKenzie asistirán al Festival de Jazz de Palencia La vocalista y compositora australiana, Sarah McKenzie / Philippe Levi-Stab El ciclo arrancará en noviembre con dos de las voces más apreciadas del panorama jazzístico internacional EL NORTE Palencia Miércoles, 19 septiembre 2018, 13:23

El Jazz Palencia Festival-Otoño Jazz en Castilla y León tiene prácticamente configurado el cartel de los cinco grandes conciertos que incluirá en noviembre la quinta edición, tras cerrar las actuaciones de dos de las voces más apreciadas del actual panorama jazzístico internacional. El cantante y guitarrista neoyorquino Allan Harris se subirá el sábado 10 al escenario del Teatro Principal en el único concierto en España de su próxima gira europea para promocionar su decimosegundo disco. Por su parte, el grupo liderado por la cantante y pianista australiana Sarah McKenzie ofrecerá dentro de una gira por varios continentes el viernes 16 un recital en el Teatro Ortega, primera de las dos actuaciones previstas en este recinto. La organización del festival acude también este año al Ortega para habilitar así un aforo más amplio, además de abrir el abanico de artistas de calidad internacional que puedan acudir al ciclo musical palentino, que ya se ha consolidado en pocos años como una de las referencias de la oferta de jazz en España durante el otoño, junto a veteranos festivales de ciudades como Madrid, Barcelona, Cartagena, Zaragoza y Granada, entre otras.

A falta de concretarse el concierto de clausura en el Teatro Ortega (sábado 17 de noviembre), el V Jazz Palencia Festival-Otoño Jazz en Castilla y León contará este año nuevamente con la presencia de artistas de renombre internacional. Además de los citados Allan Harris y Sarah McKenzie, el festival se abrirá el viernes 9 de septiembre con una de las leyendas del jazz español con más reconocimiento mundial, el bajista Carles Benavent (Barcelona, 1954) al frente de su trío, reforzado por el virtuoso armonicista Antonio Serrano (Madrid, 1974).

En ese mismo escenario, el domingo 11 actuará en quinteto la joven saxofonista y compositora británica YolanDa Brown (Barking, Londres, 1982), auténtica revelación del jazz europeo, especialmente en el Reino Unido, donde es un verdadero fenómeno popular (el pasado viernes empezó en el Royal Festival Hall de Londres una gira con motivo de su décimo aniversario de su carrera musical, reconocida ya con prestigiosos galardones y el creciente respaldo del público).

Formidable barítono

Pero el protagonista de la víspera —sábado 10— en el Teatro Principal será otro extraordinario músico de jazz, Allan Harris (Brooklyn, Nueva York, 1956), una de las principales voces masculinas del jazz surgido en la década de 1990, cuyo talento también se muestra como guitarrista, compositor, actor y productor. Sus doce álbumes abarcan una amplia gama de estilos, inspirados en la tradición del jazz pero con un toque personal muy actual. El New York Times ha definido su característica voz como «un formidable barítono con aristas roncas y graves profundos y resonantes», y ha subrayado el «talento proteico» de este músico, tanto en sus discos como en su directo, como podrán comprobar los espectadores del Jazz Palencia Festival.

De él ha dicho The Miami Herald que «tiene la calidez de Tony Bennett, el sentido del ritmo de Frank Sinatra y la elegancia de Nat King Cole». En cada una de sus canciones rinde homenaje a quienes le han proporcionado su estilo personal, en especial a Ray Charles, Nat King Cole y Eddie Jefferson, que precisamente es la referencia de su duodécimo trabajo discográfico, The genius of Eddie Jefferson, publicado en abril, una obra madura que conformará el eje sobre el que girará su actuación en Palencia.

Swing lírico y alegre

Por su parte, la pianista, vocalista y compositora australiana Sarah McKenzie (Bendigo, Victoria, 1987), que se subirá al escenario del Teatro Ortega el viernes 16 de noviembre, se ha convertido antes de cumplir los treinta años en una de las figuras más brillantes surgidas en la escena internacional del jazz más reciente. Su estilo técnico alegre, su perspicacia para componer canciones y su pronunciado sentido lírico del swing han motivado que se la compare con estrellas consagradas de ayer —Blossom Dearie— y hoy —Diana Krall—.

Su actuación en Palencia se basará en su reciente álbum —Paris in the rain (2017)—, trabajo redondo donde esta pianista maravillosa y deliciosa cantante repite sello discográfico (Impulse!) y productor (Brian Bacchus, que comparte con otras dos grandes voces del jazz actual, Norah Jones y Gregory Porter), para ofrecer una grata combinación de temas propios y estándares compuestos por Gershwin, Jobim, Mercer, Youmans, y Rodgers, entre otros.

Los abonos

Será la primera de las dos citas musicales del segundo fin de semana del festival que se celebrarán en el Teatro Ortega, una de las novedades de esta edición, que el festival adopta para ofrecer un recinto con un aforo sensiblemente superior que atienda la creciente demanda del público. Se buscar así propiciar que haya más espectadores que puedan disfrutar de este ciclo, impulsado en 2014 por el editor José Ángel Zapatero, y que cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de la ciudad. Pese a la distribución en dos recintos, el público mantendrá la posibilidad de adquirir abonos numerados para asistir a los cinco conciertos, que se pondrán a la venta a primeros de octubre tanto en la web del festival (www.jazzpalencia.es) como en el Teatro Ortega.

Como en años anteriores, además de los cinco grandes conciertos, el Jazz Palencia Festival- Otoño Jazz en Castilla y León desarrollará durante más de medio mes una serie de actividades culturales complementarias (exposiciones, ciclo de cine, actuaciones en la calle y en establecimientos de hostelería...), incluida el II Premio Internacional 'Ramos Ópticos' al Mejor Relato sobre Jazz, cuyo fallo se conocerá el próximo 1 de octubre, tras la reunión del jurado que presidirá el escritor y académico de la RAE José María Merino.