La alcaldesa advierte a Acciona que si deja el CTR tendrá que afrontar indemnizaciones

El Consorcio Provincial de Residuos de Palencia no tiene ya ninguna duda de que el problema de la falta de capacidad del CTR para asumir ... nuevos residuos es una cortina de humo utilizada por la empresa Acciona, concesionaria de las instalaciones, para enmascarar su decisión de poner fin al contrato, que arrancó a principios de 2021, por un periodo de diez años.

La alcaldesa de Palencia y vicepresidenta del Consorcio Provincial de Residuos, Miriam Andrés, se ha mostrado muy crítica con la actuación de la empresa, de la que ha asegurado que está incumpliendo el contrato de forma «flagrante», por lo que se han presentado ya las pertinentes denuncias. «Y no estoy hablando solo de actuaciones ante el Contencioso Administrativo, sino también de una denuncia penal por un presunto delito de desobediencia, tras el cierre unilateral del Centro de Tratamiento de Residuos.

Acciona tomó la decisión de impedir el depósito de nuevos residuos en el CTR de Valdeseñor el pasado viernes, después de que se le exigiese recoger también la basura procedente del hospital, para lo que hizo falta un mandamiento judicial. Tras esta descarga de residuos hospitalarios, la empresa adujo que las instalaciones estaban colapsadas porque se trataba de unos desechos de carácter peligroso o infeccioso que no se pueden tratar en el CTR. Acciona sostiene que no hay más espacio para nuevos residuos, por lo que impide el acceso a los camiones de basura procedentes de la capital y de la provincia. «Ellos dicen que tiene residuos sanitarios allí y que están colapsando la playa. Yo he hablado con el delegado territorial de la Junta y me garantiza que los residuos sanitarios últimos han subido caracterizados por una empresa especializada. Y estamos convencidos de que esos residuos, primero, no colapsan la playa de descargas, y tenemos imágenes de ello y lo hemos presentado ante la Fiscalía y la Policía, y, segundo, ellos en su oferta decía que si había residuos no asimilables y que no podían tratarse en el CTR tendrían gestores externos conveniados para el correcto tratamiento. Por lo tanto, un nuevo incumplimiento flagrante del contrato«, manifestó Miriam Andrés.

La alcaldesa indicó que se trata de una estrategia de presión para poner fin a un contrato que, según indicó, nunca le ha interesado realmente la empresa, a pesar de que las condiciones son las que planteó ella en su oferta de licitación. «Han intentado con alevosía que el fin de semana que Palencia tenía su festival más multitudinario que la basura se quedara en la calle y eso era algo que no podíamos consentir», señala la alcaldesa, quien no tiene dudas en afirmar que «Acciona pretende irse. Ellos optaron a un contrato al que desde el primer día le han visto muchas pegas para el cumplimiento, pero la oferta la presentaron ellos. Ganaron un concurso y tienen que responder, y si quieren irse, se irán, pero tendrán que hacerlo con las consecuencias legales y económicas que el contrato conlleva», manifestó, en referencia al pago de indemnizaciones al Consorcio Provincial de Residuos.

Miriam Andrés lamentó que una empresa de tal magnitud como Acciona actúe de una forma que causa perjuicios a los vecinos, porque está impidiendo la correcta prestación del servicio de recogida de basuras en la ciudad. La alcaldesa quiso agradecer también a las provincias de Valladolid y Burgos la colaboración, al aceptar la entrega de los camiones cargados de residuos que no pueden vaciarse en el CTR de Palencia. «Es un problema generado por un incumplimiento flagrante de concesionaria del servicio, que es Acciona», insistió, al tiempo que recalcó que el Consorcio de Residuos está trabajando en todo momento para encontrar una solución y para mantener la prestación del servicio en todo momento. «Hemos garantizado esa recogida, aunque sabemos que hay zonas de Palencia, como el polígono industrial, que siguen aún sin recogerse desde hace unos días, y todavía tardarán un par de días más. Pero desde el Consorcio se están tomando las medidas legales para volver a prestar el servicio público que tenemos encomendado por ley«, manifestó la alcaldesa y vicepresidenta del Consorcio.

Acciona, por su parte, sostiene en que se ha visto obligada a recibir una serie de residuos procedentes del Hospital que no puede tratar sin poner en riesgo la salud de sus trabajadores, puesto que contienen material sanitario peligroso o infeccioso. También ha anunciado, que al ser obligada por el Ayuntamiento de Palencia a recibir esos residuos procedentes del Hospital ha presentado una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil contra el Complejo Hospitalario y también contra el Consorcio Provincial de Residuos de Palencia, formado por el Consistorio capitalino y por la Diputación en representación de los municipios del medio rural.