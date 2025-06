La Junta insiste en que no se envían al CTR residuos infecciosos o peligrosos

«Es una guerra de la empresa Acciona contra el Consorcio de Residuos y nosotros estamos en medios. El Hospital es siempre una cuestión sensible ... y nos están utilizando como medida de presión». Este es el resumen que hace el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo del conflicto que se ha generado en torno a la recogida de las basuras del Hospital Río Carrión, que se ha situado en el centro del enfrentamiento que sostienen desde hace semanas el Consorcio Provincial de Residuos y la empresa Acciona, que gestiona las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos de Palencia.

La empresa escuda el cierre de las instalaciones en la imposibilidad de tratar los residuos procedentes del Hospital que se acumulan en las playas de descarga del CTR. Se insiste en que entre esas basuras figuran desechos de carácter infeccioso o peligroso que no pueden recibir una adecuada gestión en un centro destinado al tratamiento de residuos sólidos urbanos como son las instalaciones que se ubican en el pago de Valdeseñor.

Sin embargo, desde la Junta se insiste en que los residuos del Hospital que se envían al CTR son los caracterizados como de tipo 1 y 2, es decir, los sólidos urbanos o los asimilables a sólidos urbanos, dado que los que se integran en los subgrupos 3 y 4, que son de carácter tóxico, peligroso o infeccioso se separan del resto, se recogen en contenedores especiales y reciben tratamiento por parte de la empresa Onet, un gestor especializado en el tratamiento de residuos.

Dos versiones contradictorias ante un problema más que evidente y que está degenerando en una cuestión de salud pública, puesto que ante la negativa de Acciona a reabrir las puertas del CTR, la recogida de residuos en la ciudad se ha visto resentida en los últimos días y con ello, también la del Hospital, en cuya parte exterior se acumulan diariamente las bolsas de basura en un sinfín de contenedores.

La pasada semana, con un mandamiento judicial, el Consorcio de Residuos obligó a la empresa a recibir en sus playas de desembarco de los camiones las basuras procedentes del Hospital. Y aquella decisión fue la que condujo finalmente al cierre de las instalaciones para el resto de los camiones, sin importar su procedencia, dado que al CTR llegan tanto los residuos de la provincia como de la capital.

Ampliar Acceso cerrado al colapsado vaso de rechazos del CTR. Marta Moras

Acciona señala que no puede recibir más residuos. Las zonas de depósitos están abarrotadas y no hay donde hacer nuevos desembarcos. La empresa ha explicado que no puede tratar esos residuos, al entender que se trata de desechos peligrosos e infecciosos, y no puede derivarlos tampoco al vaso de rechazos, puesto que está colmatado y no puede utilizarse.

Y este es, sin duda, el gran problema de fondo, puesto que durante los últimos cuatro años, mientras se ha podido contar con ese vaso de rechazos para arrojar los residuos que no pueden valorizarse, todas las basuras hospitalarias se han dirigido hacia ese espacio, en el que los desechos que se recogen terminan enterrándose. Sin embargo, ahora no hay vaso de rechazos y tampoco se cuenta con una previsión para que estén listas las obras de ampliación, que ya deberían haberse llevado a cabo, pero que la empresa ha ido demorando y no ha ejecutado. Por el momento, han logrado una declaración de impacto ambiental favorable y se están tramitando licencias, pero no se han dado pasos en firme para la ejecución, que se prolongará en torno a seis meses.

El contrato para la gestión del CTR de Palencia ha estado marcado desde el principio por la polémica, dado que la empresa Acciona se comprometió a una gestión integral que redujera a cero los residuos que se mandarían al vaso de rechazos. Pero esta circunstancia no se ha logrado cumplir y de hecho, ese 'vertedero' con el que inicialmente parecía que no se quería contar, finalmente, se ha llenado hasta los topes y ha quedado inutilizado. Desde el Consorcio Provincial de Residuos se reprocha a Acciona que no han llevado a cabo en estos cuatro años de gestión ninguna de las inversiones de mejora de las instalaciones a las que se habían comprometido, especialmente las relativas a la ampliación del vaso de rechazos, puesto que esta circunstancia ha agudizado el problema.

Y sin vaso de rechazos, la operatividad del CTR es limitada. Se pueden tratar los envases (contenedor amarillo), que se siguen recibiendo con normalidad, pero las puertas para los camiones de la recogida de los residuos orgánicos y de la fracción resto están cerradas. Desde el Consorcio se estima que es una forma de presión de la empresa ante las negociaciones que se deben abrir para recuperar la normalidad en el servicio, mientras que desde Acciona se limitan a insistir en que no pueden hacer nada debido a la exigencia del Consorcio de que se asuman los residuos del Hospital, que la empresa considera inadecuados para unas instalaciones como las del CTR palentino.

Mientras desde la administración autonómica se defienden y recalcan que no se están enviando residuos peligrosos o infecciosos, sino que únicamente se destinan al CTR de Palencia los sólidos urbanos y los asimilables a sólidos urbanos. «Hemos tenido tres años o más de recogida sin ningún problema y de repente, sin cambiar nada por nuestra parte, sí tenemos problemas. Es evidente que el problema es en realidad una forma de presión de la empresa Acciona», señala el delegado de la Junta, quien asegura que se han revisado todos los protocolos en el Complejo Hospitalario y que se ha reforzado el número de contenedores para separar los diferentes residuos en todas las plantas. «Estamos extremando las medidas y se han dado directrices a todos los supervisores de las plantas para que no haya lugar a confusiones. Nosotros también estamos haciendo caracterizaciones de nuestras basuras y estamos viendo que la separación es la adecuada», afirma Rubio Mielgo. El delegado de la Junta reconoce que puede haber algunos errores, pero señala también que se extrema el cuidado para que sean los menos posibles.

Asimismo, desde fuentes cercanas al Consorcio se recuerda que la propia Acciona recogió en su oferta para hacerse con el contrato la asunción del tratamiento de posibles residuos peligrosos que llegaran al CTR de Palencia, con lo que denuncian que las quejas de Acciona con respecto al hallazgo de algún material de esas características no tendrían cabida.