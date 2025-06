Pablo Trillo (PP) vota «por error» junto a Vox para derogar la ley de memoria histórica

Vox llevó al hemiciclo de las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para pedir a la Junta la derogación de la ... ley de memoria histórica. El discurso de Vox, desde que se rompió el Gobierno, es el mismo: insistir en las partes del acuerdo de Gobierno que se han cumplido en otras comunidades autónomas con el PP al frente, incluso para posibilitar la aprobación de unos presupuestos, y no en Castilla y León. Y la respuesta del PP, desde el primer minuto, ha sido la misma: ustedes pudieron hacer cosas por Castilla y León pero decidieron abandonar el Gobierno. «No voy a aceptar chantajes», repetía Alfonso Fernández Mañueco en la sesión del martes.

Por eso la votación de este miércoles por la mañana, en realidad, era de esas que admiten un vaticinio claro. Votos a favor de Vox, 11, y todos los demás en contra, salvo los dos no adscritos, ex de Vox, que oscilan en sus votaciones.

Pero el marcador no reflejó eso. En el lado de los noes aparecían 67 votos y en el de los síes, 12. Los dos no adscritos, en amarillo, abstención. Así que alguien en el bando del no votó que sí. Y por el punto delator, en verde entre la marea roja, se sabe de quién es el botón a contrapié. Era el de Pablo Trillo. Un procurador del PP que se define contrario a la ley de memoria histórica, lo que aumenta las suspicacias. Pero Trillo defiende que no fue aposta, ni un signo de rebeldía o un voto de protesta. Fue, asegura, «un error». Y que así se lo ha explicado a su partido.

«El debate tosco poco aporta a un debate necesitado de mesura. El decreto [de memoria histórica de Castilla y León] no es un capricho ideológico ni una imposición sectaria, fue apoyado por una amplia mayoría social de Castilla y León con el fin de reconocer a todas las victimas de la represión política», resumió Ramiro Ruiz Medrano al defender la posición del PP.