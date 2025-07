Tressis celebra su aniversario y su consolidación en Valladolid

Andrea Díez Valladolid Martes, 1 de julio 2025, 23:21 Compartir

Los primeros pasos en Valladolid de la firma de banca privada Tressis no fueron fáciles, abrieron días antes del confinamiento, en febrero de 2020, pero hoy, cinco años después, celebran su aniversario en Valladolid avalados por unos buenos resultados. La oficina de Valladolid ha alcanzado los 100 millones de euros de patrimonio bajo gestión. «Estamos en una comunidad autónoma donde vemos un enorme potencial de las propuestas de valor que presentamos a los clientes, bien estructuradas y rigurosas, que integren soluciones personalizadas con un modelo de planificación, asesoramiento y gestión que se adapta a sus necesidades», apuntó Guillermo Domínguez Torres, socio-director de Tressis en Castilla y León, que ejerció de maestro de ceremonias. «La mayor aspiración que puede tener cualquier persona es la libertad, y en este caso, la de poder trabajar donde quieres trabajar, por eso estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo», comentó emocionado durante la ceremonia que también conmemoró los 25 años de Tressis.

El evento congregó en las dependencias del Estadio José Zorrilla a más de 150 personas entre empresarios, directivos y profesionales de distintos sectores de Castilla y León y representantes de la esfera política. El consejero delegado de Tressis, José Miguel Maté, destacó que «Castilla y León es una pieza clave. Hay una vocación de seguir expandiéndonos y seguir creciendo vía profesional, incorporando talento y aumentando presencia en las distintas capitales de provincia». En esta línea y con la llegada del grupo MoraBanc al accionariado de Tressis, «se abre un mundo de oportunidades para ir incrementando servicios y ofrecer mejores soluciones a este grupo de empresarios, cada vez más amplio, que por un lado, buscan gestionar su patrimonio y por otro, dar soluciones en términos de financiación y soluciones bancarias» señaló Maté.

En el caso de Castilla y León la diversificación de sectores es un valor. «Buscamos la optimización financiero-fiscal, las soluciones personalizadas a ese empresario que tiene su empresa radicada aquí pero que tiene expansión internacional o el profesional liberal». Una visión de 360 grados con la que Tressis se consolida como una de las entidades especializadas de referencia en el segmento de banca privada independiente en Castilla y León.

Asimismo, el economista jefe de la entidad, Daniel Lacalle, intervino en una conversación con José Miguel Maté, para abordar 'El nuevo orden económico mundial' que, según su opinión, presenta «dos tendencias contrarias». Así, habló sobre «la apertura de la descentralización en economías como Argentina y Estados Unidos» frente «al avance de lo que yo llamo el estado depredador en los regímenes en los que se intenta imponer el control social como China y otros», resumió.

Con este panorama, Lacalle quiso aclarar que «el mundo no es que se encuentre en una posición en la que desaparezca la globalización, sino que lo que está acabándose es el globalitarismo». Dirigiendo la mirada a los mercados financieros, «con muchísima volatilidad», en el marco global es Donald Trump quien «va a provocar una desaceleración de la economía con los aranceles anunciados», comentó José Miguel Maté. «Han pasado seis meses y hemos vivido una montaña rusa. Pero ¿cuál ha sido la realidad de los mercados?», añadió.

Para Lacalle, en respuesta a esta pregunta, «hemos visto una rebaja ligera de las estimaciones de crecimiento, pero muy poco riesgo de recesión. Hemos vivido lo que llamo la rabieta de los aranceles, porque los aranceles no provocan la inflación». En este sentido, «el comercio global no solo no se ha reducido, sino que está creciendo y la inflación en Estados Unidos está bajando», matizó. En relación a la situación de la economía española, Lacalle aseguró que «no crece, se endeuda. Hay que fortalecer la entrada de inversión extranjera».

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, clausuró el encuentro agradeciendo a Tressis su apuesta por Valladolid: «Felicidades por estos cinco años en los que habéis contribuido al desarrollo económico de Valladolid a través de un modelo de banca privada independiente que permite a miles de clientes optimizar sus inversiones».

Entre los asistentes a esta celebración estuvieron el gerente de IdeVA (Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid), Fernando Rubio, y Juan Carlos de Margarida, presidente de ECOVA (Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora). También acudió el nuevo copresidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, tras la presentación oficial esa misma mañana. Los máximos dirigentes de Tressis mantuvieron, previa a la celebración, una reunión con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y un destacado grupo de empresarios de la comunidad para conocer sus inquietudes y necesidades, con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo económico y el tejido empresarial de la región.

Tressis celebra, además, sus 25 años de trayectoria como una firma de referencia de banca privada independiente y las expectativas de un futuro «ilusionante» tras su integración en el grupo MoraBanc. La firma está presente en 15 de las principales capitales de provincia y, con más de 10.000 clientes, ha alcanzado ya los 7.400 millones de euros bajo gestión. Formada por un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector financiero y una red de agentes a escala nacional, así como clientes institucionales, cuenta con una amplia selección de productos, servicio de gestión de carteras, planificación patrimonial, asesoramiento financiero e intermediación.