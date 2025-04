El acuerdo para aprobar los presupuestos se financiará con la subida de tasas

'Habemus papam'. Bueno, en este caso, presupuestos para 2025. No se producido la salida al balcón del cardenal protodiácono, como sucede cuando hay relevo ... en el Vaticano, pero no por ello ha faltado una buena puesta en escena. El portavoz del equipo de gobierno socialista, el también concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, ha comparecido en una rueda de prensa junto a la nueva portavoz de Vamos Palencia, la edil Marta Font, para presentar juntos el acuerdo que ambos grupos políticos han firmado para aprobar la propuesta de presupuestos municipales de 2025.

De esta forma, tras el acuerdo suscrito a principios de semana con IU-Podemos, el PSOE ha conseguido ya los tres votos que necesita para alcanzar la mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento de Palencia. Y una vez que se ha garantizado esos trece votos que permiten sacar adelante cualquier votación, a la alcaldesa, Miriam Andrés, solo lo que da ya convocar el pleno extraordinario para la aprobación de las cuentas de este año y dejar de depender del presupuesto prorrogado de 2024.

La fecha todavía no está fijada. El portavoz socialista ha indicado que este viernes, la regidora reunirá a la junta de portavoces de los grupos políticos para intentar consensuar esa fecha, que sí será necesariamente en el mes de abril. Se tratará de un pleno extraordinario, por lo que habrá dos convocatorias diferentes en este mismo mes. Para esta sesión, además de votarse el presupuesto, se incluirán otros aspectos destacados vinculados también al área de Hacienda. Por un lado, la liquidación de las cuentas del anterior, de la que es necesario dar cuenta al pleno, y por otro, una modificación del a Relación de Puestos de Trabajo de la plantilla municipal, para poder incluir la contratación de un director-gerente para la futura oficina de atracción de empresas, dando así cumplimiento a uno de esos acuerdos que ha conseguido arrancar Vamos Palencia. Y este pleno extraordinario incluirá también un aspecto que incidirá directamente en el bolsillo de los ciudadanos, una nueva votación de algunos de los epígrafes de las ordenanzas fiscales. Se trata de tres de las tasas que el equipo de gobierno socialista no consiguió subir durante la negociación del pasado diciembre, pero para las que ahora, al haberse retomado de forma conjunta con los presupuestos sí ha encontrado apoyo. Concretamente, se trata de las subidas previstas para los servicios de abastecimiento de agua, alcantarilla y depuración y recogida de basuras.

Este aspecto, que puede parecer de menor relevancia, al tratarse solo de tres tasas, es, sin embargo, de capital importancia, dado que servirá para sustentar todos los acuerdos alcanzados tanto con Vamos Palencia como con IU-Podemos para aprobar los presupuestos. Porque, no nos engañemos, esos compromisos firmados por el PSOE no son otra cosa que propuesta de aumento en los gastos municipales, en unos casos para reforzar proyectos ya incluidos y en otros, para impulsar nuevas actuaciones que los grupos firmantes estiman necesarias para el desarrollo de la ciudad. Porque como reconocía el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, en conversaciones de pasillo, «si no hay subida de tasas, no hay presupuestos». Y lo afirma con rotundidad, porque, no en vano, las concesiones de los socialistas a Vamos Palencia suponen para este año 2025 aumentar los gastos previstos en más de 1,5 millones de euros, una cuantía parecida a la que también ha exigido por su parte IU-Podemos.

Hay que explicar que no pueden sumarse las propuestas de ambos grupos y establecer una cifra final, puesto que, como explicó el portavoz socialista, «las negociaciones han sido complementarias en muchos casos», por lo que muchas propuestas de ambos grupos coinciden, como la aportación de medio millón de euros para la creación de un plan de mejora de aceras, o la reserva de 750.000 euros en los presupuestos de 2026 para la construcción de carriles bici segregados.

Estos son algunos ejemplos de coincidencia, que también se dan, por supuesto en el acuerdo para la subida de tasas. De esta forma, ese incremento para las tarifas que se pagan por el abastecimiento de agua y la depuración y el alcantarillado se ha fijado en 5,5% en ambos casos. Es un incremento notable, pero que se queda muy por debajo del 11% que proponía inicialmente el PSOE. Sin embargo, el mayor cambio se producirá en la tasa relativa a la recogida de basuras, que se modifica por completo, con el fin de adaptarla a la nueva ley estatal de residuos que establece que todo el coste de la prestación del servicio debe repercutirse a los usuarios bajo la premisa de que 'quien contamina, paga'. En los tres casos se ha establecido además, una bonificación del 20% cuando la renta familiar no supere los 21.000 euros.

En el ámbito impositivo, se han establecido también algunas modificaciones, como la bonificación de la tasa de licencias urbanísticas para las viviendas de protección oficial, o cambios en el ICIO para beneficiar a las empresas que generen empleo. Además, para el próximo año se reequilibrarán el Impuesto de Construcciones, que se subirá al ser uno de los más bajos de Castilla y León, con las tasas urbanísticas, que bajarán, al ser las más elevadas de la región. También se ha acordado con Vamos Palencia que el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se reduzca para el ejercicio de 2026.

Amplio listado de propuestas

Con este aumento en la recaudación fiscal y tributaria del Ayuntamiento podrán financiarse las propuestas planteadas por Vamos Palencia que el equipo socialista ha aceptado, que suponen un incremento en los gastos de este año de algo más de 1,5 millones de euros.

En materia de movilidad urbana y accesibilidad, Vamos Palencia ha coincidido con IU-Podemos en que se incluya un segundo plan de mejora de aceras, con una inversión de 500.000 euros, «y prioridad para mejorar los accesos peatonales al Hospital Río Carrión», según recalcó la portavoz, Marta Font. Además, se ha acordado la actualización del Plan de Movilidad Ciclista, incluyendo un proyecto para ampliar la red de carril bici con un presupuesto inicial de 18.150 euros para redacción del proyecto, y hasta 750.000 euros para su ejecución, de cara al año siguiente. Con respecto a la propuesta de creación de huertos urbanos en diversos barrios, ésta contará con una inversión de 85.000 euros. Además, se fijan otros 85.000 para la mejora de los parques infantiles.

En cuanto a la principal reivindicación de la formación localista, la creación de una oficina de atracción de empresas, se ha acordado una dotación presupuestaria de 250.000 euros anuales. A esta iniciativa se suman 25.000 euros destinados a posicionar a Palencia en el sector agroalimentario. En el ámbito del comercio local, se mantiene la partida de 200.000 euros para la Cuenta Consumo, ampliada con 20.000 euros adicionales para la creación de una tarjeta de fidelización, cuyo objetivo es estimular las compras durante todo el año. Y con el fin de revitalizar el Monte El Viejo, se destinarán 30.000 euros para mejoras en sus instalaciones y 18.150 euros para el estudio de viabilidad de un ecoparque.

Vamos Palencia ha exigido también la celebración del Día de la Mujer Palentina, con una partida de 140.000 euros, destinada a una teatralización histórica y diversas actividades para el fomento de esta iniciativa. También en lo relativo a dinamización de la ciudad y barrios se incluirá una partida de 10.000 euros para la celebración de cinco Viernes de Barrio y una partida de 15.000 euros a CREA Palencia Joven, una nueva iniciativa propuesta para jóvenes. Figura también en el acuerdo, una dotación inicial de 100.000 euros para ejecutar las acciones definidas en el plan estratégico del clúster de los cuidados.