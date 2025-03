Los presupuestos, pendientes de un voto

Con Vamos Palencia, el acuerdo está prácticamente hecho. Al menos, así lo reconocen diferentes fuentes de ambas formaciones políticas. El compromiso del equipo de gobierno ... socialista de agilizar la puesta en marcha de la llamada oficina de atracción de empresas, mediante la contratación urgente de un director-gerente, ha facilitado el entendimiento entre el PSOE y la formación localista, que se habían distanciado considerablemente en los últimos meses.

Pero todo apunta a que en el tema de los presupuestos para este 2025 puede haber acuerdo, con lo que la mayoría necesaria para sacar adelante el documento elaborado por la Concejalía de Hacienda ya está más cerca.

El PSOE dispone de diez votos y Vamos Palencia suma otros dos, doce en total. Falta uno. La mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Palencia son trece votos, por lo que resulta necesario buscar más apoyos y plegarse a las demandas de otros grupos políticos. Hasta hace solo unos meses, resultaba más fácil, dado que Vamos Palencia eran tres concejales y la mayoría absoluta era automática con la unión de los dos grupos, pero la expulsión de Domiciano Curiel ha cambiado los resultados y ahora falta uno. Y la solución no parece estar en el propio Curiel, puesto que su primera valoración del borrador de los presupuestos comenzaba con la palabra «indignos». De esta forma no queda más remedio que llamar a otras puertas.

No se conoce aún la postura del otro concejal no adscrito, Ricardo Carrancio, expulsado del grupo municipal de Vox, pero sus posicionamientos no suelen ser coincidentes con los del equipo de gobierno. Mientras, en su antiguo grupo, la postura en contra de la propuesta del PSOE es absoluta y desde del PP también se ha avanzado el voto en contra, según manifestó en el último pleno el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, que reprochó a los populares que se interesen por conocer el calendario de presentación del nuevo borrador de los presupuestos cuando ya han anunciado que votarán en contra, sea cual sea el contenido.

Así que solo queda IU-Podemos, formación que desde el primer momento ha ofrecido su disposición a pactar los presupuestos, aunque no gratis, desde luego. Además del ofrecimiento de su portavoz, Rodrigo San Martín para entrar en el equipo de gobierno -algo descartado desde el primer momento por la alcaldesa, Miriam Andrés-, la formación izquierdista ha entregado a la concejal de Hacienda un amplio listado repleto de propuestas y demandas de mejora en los gastos sociales y las infraestructuras.

Estas peticiones suponen incrementos para este año por encima del medio millón de euros, así como compromisos de cara a los presupuestos del próximo ejercicio.

Ya hay respuesta del PSOE, asumiendo una buena parte de todas estas demandas de IU-Podemos, pero esto no quiere decir aún que pueda contar con el voto de la formación izquierdista, puesto que falta el visto bueno de los militantes y simpatizantes de la coalición electoral. Por ello, IU-Podemos ha convocado una asamblea ciudadana para que los palentinos puedan expresar su opinión sobre este posible acuerdo. «Con este conjunto de medidas aceptadas por el Partido Socialista sobre la mesa, desde IU- Podemos queremos convocar a la ciudadanía a la participación en una asamblea abierta que se celebrará este jueves 27 de marzo a las 18:30 horas en la sede de IU Palencia (Calle Mayor Antigua, 43) con el fin de decidir entre todas y todos la postura definitiva que este grupo político tomará de cara a la votación de los presupuestos municipales para Palencia 2025 lo antes posible», se afirma en un comunicado difundido por IU-Podemos.

Los socialistas han aceptado buena parte de las peticiones, que suponen un gasto cercano al medio millón de euros, más la elaboración de un nuevo plan de renovación de las aceras, por otro medio millón, y el compromiso de mejorar la red de carriles bici a lo largo de 2026, con inversiones por 750.000 euros. Asimismo, el PSOE se compromete a medidas como municipalizar los aparcamientos y la ORA (algo que ya habían previsto, por otra parte), crear un partida de presupuestos participativos, mejorar los parques y juegos infantiles, impulsar los itinerarios escolares, gastos en medidas de salud para las personas vulnerables, protección de los animales, renovar las casetas y modernizar el sistema de huertos urbanos.

IU-Podemos, que había pedido la gestión directa de estas actuaciones, solicita una reunión mensual de control para fiscalizar el cumplimiento de estas iniciativas.