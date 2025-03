Estas son las líneas rojas de IU-Podemos para apoyar los presupuestos

José María Díaz Palencia Viernes, 14 de marzo 2025, 09:25 | Actualizado 09:38h. Comenta Compartir

El voto de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Palencia ha ganado muchos enteros en las últimas semanas. La expulsión de Domiciano Curiel del grupo municipal de Vamos Palencia ha provocado un cambio notable en el reparto de fuerzas del pleno. La habitual coalición del PSOE con la formación localista ya no suma los trece votos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que resulta necesario buscar un nuevo aliado para que las propuestas puedan salir adelante.

Y aunque la corporación palentina esté más fragmentada que nunca, con la presencia de dos ediles no adscritos después de haber sido expulsados de sus grupos políticos, a los socialistas no les quedan muchas más opciones que mirar hacia la izquierda para buscar ese voto que aún les faltaría si lograron sellar un acuerdo con Vamos Palencia para la aprobación de los presupuestos de 2025.

Por ello, las dos formaciones que se unen en Izquierda Unida-Podemos están decididas a no ponérselo fácil al equipo de gobierno socialista y vender caro su voto de cara a la aprobación de las cuentas municipales para este año. Así, el portavoz de la coalición izquierdista, Rodrigo San Martín, ha entregado al concejal de Hacienda, Carlos Hernández, un documento de máximos, un amplio listado de peticiones, que además plantea como irrenunciables, dado que vienen avaladas por los participantes en una asamblea ciudadana.

De esta forma, IU-Podemos insiste en que solo concederá un voto favorable a la propuesta de presupuestos del PSOE si se acepta la totalidad de sus demandas, que suponen un incremento del gasto con respecto a la previsión que figura en el borrador elaborado por la Concejalía de Hacienda que supera el medio millón de euros, con el compromiso además de fijar también partidas concretas para el presupuesto de 2026.

Pero además de ese largo listado de peticiones, IU-Podemos exige al PSOE que el control directo de la ejecución de todas las medidas que plantee quede en sus manos. «Pese a no entrar al equipo de gobierno, solicitamos el control de las propuestas mencionadas para gestionarlas desde Izquierda Unida-Podemos, ya que no confiamos en que se cumpla con nuestras propuestas planteadas si no estamos presentes de alguna forma tal y como sucedió con Vamos Palencia durante los dos primeros años de mandato».

La formación izquierdista insiste en que la aceptación de todas las medidas y la cesión del control de todas estas actuaciones son una línea roja que no están dispuestos a traspasar en la negociación. Por otra parte, recalca que la petición de entrada en el equipo de gobierno carece de importancia al lado de una posible aceptación de sus propuestas. Del mismo modo, le exigen a la alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, que dispense un trato respetuoso a IU-Podemos y que abandone los continuos desplantes hacia esta formación.

El listado presentado por el grupo municipal izquierdista, que supone una veintena de peticiones, se abre con una propuesta para la creación de una propuesta de «presupuestos participativos para que sean los palentinos y palentinas quienes decidan dónde y en qué invertir el dinero de la ciudad con la cuantía de 200.000 euros».

Se pide también la renovación de las casetas del Ayuntamiento por un importe de 40.000 euros y la dotación de 75.000 euros a los huertos urbanos municipales para su correcto funcionamiento y mantenimiento.

IU-Podemos plantea el establecimiento de juegos infantiles inclusivos en la ciudad por 50.000 euros, el mantenimiento de los parques infantiles por un importe de 30.000 euros y el fomento de caminos escolares y del uso del transporte público para acudir al trabajo por 3.000 euros.

Entre las propuestas, figuran también una campaña de Navidad sobre la adopción de mascotas, con una dotación presupuestaria de 10.000 euros; otra campaña sobre el teletrabajo, también con 10.000 euros; un plan de salud mental, con 20.000; la puesta en marcha de nuevos caminos escolares, también con 20.000 y la creación de un plan de gastos odontológicos, dotado con 125.000 euros para personas con necesidades de inclusión social o para situaciones de emergencia.

IU-Podemos pide también la gestión directa municipal de la protectora de animales, con una dotación presupuestaria de 300.000 euros, así como la gestión directa de servicios como la ORA, la grúa y de los aparcamientos de la plaza de los Juzgados y de la Estación de Pequeña Velocidad, además de la recuperación del espacio joven

También se proponen el autoconsumo renovable en los edificios públicos y una actualización del Plan Ciclista. «Con respecto a este punto, de nuevo, sabemos que ya se han realizado estudios sobre el mencionado plan, por lo que solicitamos que se dote de la cantidad suficiente para que se materialice de una vez y se comprometan a que para el año 2026 se dote de 750.000 euros».

En cuanto a las inversiones, se plantea también la redacción de un segundo plan de acerado para la ciudad. «Con respecto a esta petición añadir que solamente la tendremos por aceptada si somos nosotros quienes elegimos las zonas en las que destinar el dinero».