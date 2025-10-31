La actividad en las oficinas municipales del padrón recupera la normalidad

José María Díaz Palencia Viernes, 31 de octubre 2025, 20:08 Comenta Compartir

«La situación está ya normalizada. Y estamos trabajando para que no vuelva a producirse este problema», aseveraba este viernes la concejala de Patrimonio y Atención al Ciudadano, Leire Montero, en referencia a la recuperación de los servicios municipales de Estadística, entre los que se encuentra la oficina del padrón, y de Recaudación, tras el corte informático que ordenó el pasado viernes la empresa T-Systems, contratada por el Ayuntamiento para el soporte tecnológico de los programas y bases de datos que utiliza el Consistorio.

Desavenencias entre la empresa y el Ayuntamiento por la duración del contrato y las quejas de la mercantil ante la falta de pago por sus servicios durante casi un año, llevaron a la empresa a amenazar al Consistorio con el corte de sus servicios. Según ha explicado T-Systems, ante la falta de respuesta municipal, el pasado viernes procedió a cortar el soporte informático, paralizando la actividad de servicios tan fundamentales como el del padrón o la recaudación de ingresos.

En la tarde del jueves, tras un acercamiento entre ambas posturas, se reactivó el soporte informático, por lo que en la mañana de este viernes, la actividad recuperaba la normalidad en las dependencias municipales. Sin embargo, el trastorno causado por el corte durante casi una semana se hacía evidente desde primeras horas, por la elevada presencia de ciudadanos en las dependencias municipales para intentar tramitar sus documentos. «Tenemos registradas todas las peticiones que estos días no se han podido atender. Les pedimos a los ciudadanos que hiciesen instancias por escrito y ya hemos comenzado a comunicarles que ya se les podía atender. Esperamos que después de este viernes y el próximo lunes hayamos corregido todo este retraso», señalaba la concejala.

