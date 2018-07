Acaip pide el cese del director de la cárcel por la celda 61 Los representantes del sindicato ACAIP con la documentación correspondiente ante la subdelegación / Marta Moras Miembros de la ejecutiva nacional del sindicato se reúnen con el nuevo subdelegado para que medie ante Instituciones Penitenciarias EL NORTE Palencia Viernes, 6 julio 2018, 17:32

José Luis Pascual y José Eduardo Rodríguez, miembros de la ejecutiva nacional del sindicato Acaip, mayoritario en Instituciones Penitenciarias, acompañados por Alberto N., delegado de Acaip en Dueñas, y por Rubén L., responsable de la Federación de Servicios Públicos de Castilla y León del sindicato, se reunen con Ángel Miguel, recién nombrado subdelegado del Gobierno en Palencia, para trasladarle los «múltiples problemas» que sufre la prisión de La Moraleja y reclaman su intermediación ante el secretario general de Instituciones Penitenciarias para el cese inmediato del director del centro, Javier Díez.

«Le hemos trasladado la situación que se ha vivido durante el ultimo año y medio en el centro de Dueñas como consecuencia de la denuncia que presentamos por los presuntos delitos de torturas y rigor innecesario que se producía en la celda 61. Le hemos pedido expresamente que insista y convenza al secretario general de Instituciones Penitenciarias para que se proceda al cese inmediato del director, Francisco Javier Díez, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Palencia por esos presuntos delitos de torturas y rigor innecesario, por mantener en una celda sin agua corriente y sin salidas al exterior, sin ventilación prácticamente, con nula iluminación natural durante hasta siete días a internos en esa celda 61 con el objeto, según manifestaba, de interceptar droga», hace hincapié José Luis Pascual al término de la reunión.

«Le hemos trasladado las intervenciones que ha habido de los grupos parlamentarios, de todos ellos, también del grupo parlamentario que sustenta el gobierno actual. Las impresiones que los diputados de este grupo parlamentario han sido en todo momento en contra de las prácticas que se llevaban a cabo en la celda 61. El juez determinará si hay delito o no, pero no son actuaciones permisibles en la administración. No podemos permitir que la administración no sepa adónde ha estado mirando todo ese tiempo», agrega José Luis Pascual.

«A raíz de la denuncia penal que se presento el 11 de julio de 2017 en el Juzgado de Guardia en Palencia y la apertura de diligencias previas en septiembre por parte del Juzgado de Instrucción Número 2 de Palencia, se acabaron las prácticas en la celda 61. Desde nuestra denuncia penal no ha habido un solo interno que haya estado en esa celda más de un día, y todos los internos que pasan por la celda 61 salen antes a realizarles una radiografía, que al final es lo que evidencia si tiene dentro de su cuerpo objetos prohibidos o no, como marca la ley», subraya José Luis Pascual.

«El subdelegado se ha comprometido a ver toda la documentación porque nuestra labor de hoy –por ayer– era informarle, darle la documentación oficial que hay al respecto, no solo nuestra opinión sino documentos, negro sobre blanco, donde al juez de vigilancia le dice una cosa y a los trabajadores les obliga a hacer la contraria, al margen de la ley», asegura el miembro de la ejecutiva nacional de Acaip, que denuncia además la precariedad de las condiciones laborales que sufren los funcionarios de Dueñas, «que están llevando a que el aumento de incidentes sea importante».

«La falta de personal cada día es mas acuciante en el centro penitenciario de dueñas, igual que a nivel general, que hay 493 vacantes, lo que implica que más del 50% de las plantillas no estén cubiertas y eso supone que, al final, en un módulo como uno de Dueñas, con 80 ó 90 internos, haya en el mejor de los casos dos trabajadores. Un módulo que tiene tres plantas, que tiene un comedor, un gimnasio, talleres», concluye José Luis Pascual.