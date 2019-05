Absuelven a un pastor de Palencia de amenazar a otro por deberle 1.700 euros de unos trabajos Edificio de la Audiencia y los juzgados. / Antonio Quintero La sentencia del Juzgado Número 4 considera que la actitud del denunciado es «reprochable» pero no ostenta relevancia penal RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Miércoles, 8 mayo 2019, 08:08

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Palencia ha absuelto a un hombre, C. P. C., de un delito leve de amenazas contra R. F. V. por unos trabajos al parecer no pagados por este último.

Los hechos se remontan al 3 de noviembre de 2018, cuando R. F. V. se hallaba en labores de pastoreo en el monte de Santa Cecilia del Alcor, en el cruce de las carreteras P-903 y la VP-4001. En un determinado momento, pasó por las inmediaciones C. P. G., que se apeó de su vehículo a motor y, dirigiéndose a R. F. V., le dijo «sinvergüenza, a ver si me pagas», marchándose seguidamente del lugar. C. P. G. entiende que R. F. V. le adeuda 1.700 euros en concepto de salarios, seguridad social y otros derivados de la actividad laboral que afirma haber desarrollado en la explotación ganadera de este último. La sentencia considera que la actuación de C. P. G. es «ciertamente reprochable», pero que, «en todo caso, tales injurias no ostentan relevancia penal alguna desde la modificación del Código Penal».

En relación con los términos amenazantes que obran en la denuncia del 5 de noviembre de 2018 pretendidamente proferidas por C. P. G. –«te voy a quemar el tractor y la nave de las ovejas contigo dentro, te voy a cortar los h... sin anestesia, y verás lo que voy a hacer a tu hija»–, la sentencia considera que no existe prueba de cargo suficiente.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Palencia también ha absuelto a C. P. G. del mismo delito denunciado por R. F. V. el 11 de julio de 2018.