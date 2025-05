103 asociaciones de la provincia dinamizan la vida social de los mayores en Palencia

«La vida social del mundo rural». Así resumió la gerente de Servicios Sociales, Almudena Narganes, el importante trabajo que desempeña la Federación de Jubilados ... y Pensionistas de Palencia, entidad que aglutina a 103 asociaciones federadas de la provincia, que celebró recientemente su Asamblea General Ordinaria en el Centro Cultural Provincial, cita que concluyó con una comida con más de 150 comensales de todos los puntos del medio rural.

«La Federación es importante para estar en contacto con las personas, para llevar las actividades y ayudar a los vecinos de los diferentes pueblos»

«La vida de los pueblos se dinamiza, ya que hay pueblos que participan muchísimo», afirmó la presidenta de la Federación de Jubilados y Pensionistas, Soledad Calleja, reconociendo que los municipios pequeños suelen implicarse más en las actividades y mover más población. Los talleres sobre el manejo de los teléfonos móviles ha sido lo más demandado y lo que más ha gustado entre los vecinos. «Ha sido muy importante porque ahora todas las citas son por teléfono. El problema que hay generalizado es que no hay cobertura en muchos pueblos», agregó la máxima responsable. Otro de las dificultades a las que se enfrenta la población de la provincia es la falta de transporte público para poder moverse con libertad. «No ha podido venir una compañera de Capillas porque sí podía llegar a la asamblea, pero no volver. Y es que ya somos personas mayores y no cogemos los coches», se quejó.

«La Federación es importante para estar en contacto con las personas, para llevar las actividades y tratar de ayudar a los vecinos de los diferentes pueblos con sus problemas», aseveró Calleja. «Con los cursos estamos en contacto con ellos y sabemos lo que les gusta y el bienestar que ellos tienen. Yo creo que lo más importante es que las personas mayores se relacionen y estén entre ellos en contacto», agregó la presidenta de la entidad, que lleva más de tres años en el cargo.

Relevo generacional

Subrayó la dificultad para encontrar relevo generacional en su propio puesto. «Nadie quiere responsabilidades y la verdad es que hay que moverse mucho y estar pendiente y presencial en muchas cosas. Yo lo afronto con ganas, pero a veces hay que estar en muchos sitios y es cansado. Además, los nuevos proyectos de la Junta nos implican estar programando para buscar distintos profesionales como una psicóloga o una animadora sociocultural», agregó Soledad Calleja.

El relevo generacional también es complicado para dirigir cada una de las asociaciones, no solo la Federación. Este organismo se enorgullece de tener a toda la provincia representada, de llegar a todos los rincones del territorio palentino y de reconocer que «todos los que se apuntan tienen ganas». Un cambio en los estatutos ha permitido un poco de savia fresca y joven para continuar impulsando todos estos proyectos que tanta vida dan al mundo rural. «Si tenemos que esperar a las personas jubiladas, las asociaciones se mueren. Así que ahora se permite a partir de 50 o 55 años porque además en todos los eventos de los pueblos va toda la población junta. Y así también tenemos más relevo en las asociaciones», aseguró la presidenta.

La Asamblea sirvió para aprobar el acta de la reunión de abril de 2024 y también para resumir a todos los socios las cuentas, con los ingresos y los gastos del año pasado. El total de gastos, sumando nóminas, kilometraje, programas o mantenimiento de sedes, superaba los 66.000 euros, con la suma de ingresos con las ayudas de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Palencia. El resultado final, que se aprobó por votación de todas las asociaciones representadas, fue un saldo en negativo de 2.592 euros (algo menor al del año anterior, que se situaba en 2.948 euros).

«El taller de manejo del móvil ha sido muy importante porque ahora todas las citas son por teléfono, pero el problema que hay generalizado es que no hay cobertura en muchos pueblos»

Como novedad de este año se presentó, por medio de dos trabajadoras sociales, el programa 'Cerca de ti' que se gestiona a través de Fundamay, que es un acompañamiento telefónico (900 264 812) contra la soledad no deseada. Según los datos que arrojaron una de cada cinco personas sufre soledad no deseada –problema que afecta más a jóvenes que a personas mayores– y eso incrementa un 14% el riesgo de fallecer. Se trata de un servicio gratuito, anónimo en caso de no querer dar datos y con una atención continuada.

Durante los ruegos y preguntas, se puso de manifiesto el problema de las personas del norte de la provincia para desplazarse hasta la capital palentina para participar en las excursiones –por los horarios reducidos del transporte– y también se recordó que son necesarias cuarenta personas para que estas actividades puedan organizarse. La presidenta de la Federación también subrayó la importancia de contar con una guía para enseñar y explicar todo lo que se está visitando, ya que «muchas personas se quedan en el autocar si no hay nadie que explique las cosas y lleve a los distintos sitios».

Tras la asamblea, los miembros de las distintas asociaciones que conforman la Federación celebraron una comida de hermandad para continuar uniendo vínculos y mejorando la vida social de la población de Palencia.