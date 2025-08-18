La viñeta de Sansón: 'La letra pequeña'
Valladolid
Lunes, 18 de agosto 2025, 07:34
Como cada día, El Norte de Castilla publica solo para sus suscriptores la viñeta de Rafael Vega 'Sansón'. Los lectores pueden acceder además a los artículos de opinión del humorista gráfico en el siguiente enlace.
Rafa Vega participó en un encuentro con los suscriptores en el que respondió a las preguntas que se interesaron, entre otros temas, por el origen de su inspiración, sus viñetas favoritas, cómo elige a sus personajes o cuáles son sus gustos en el mundo del humor gráfico.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.