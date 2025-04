La suma sacerdotisa del pulp

En 1945 una niña que no recordaba ni su nombre escapó de un campo de concentración en Kalyros, Grecia. Durante los siguientes años aprendió a ... sobrevivir en condiciones extremas. Lo hizo en compañía de un viejo profesor que le dio amparo, educación y comenzó a llamarla Modesty (con el tiempo ella añadió a ese nombre el apellido Blaise en honor al tutor de Merlín en la gesta artúrica). Al llegar a la mayoría de edad, tomó el control de una pequeña banda de delincuentes y la acabó convirtiendo en una poderosa organización criminal (La Red). Con 26 años y, dueña ya de una gran fortuna, Modesty decidió retirarse del mundo del crimen y trasladarse a Inglaterra. En ese momento empieza realmente la historia de Modesty Blaise. La que nos contó Peter O'Donnell en una novela portentosa hace ahora justo 60 años. En realidad, ya dos años antes nos había sido presentada en sociedad. Nacida en las viñetas del diario londinense Evening Standard su éxito había sido inmediato. De hecho, las aventuras de Modesty Blaise llenaron diez mil tiras publicadas a lo largo de 40 años y distribuidas en 40 países (con guiones de O'Donnell e ilustraciones de Jim Holdaway y, con posterioridad, de Enrique Badía Romero). La última tira se publicó en el Evening Standard el 11 de abril de 2001, aunque fueron muchos los periódicos que, comprendiendo que se había convertido en una tradición, comenzaron de nuevo a publicar la serie desde el principio. Pero volvamos a la novela. A las novelas que de 1965 a 1996 O'Donnell nos regaló mostrándonos las fascinantes peripecias de Modesty Blaise. Porque la Modesty de las novelas es mucho más interesante, atractiva, compleja, sensual e implacable.

En la primera novela vemos a Modesty y a su fiel lugarteniente Willie Garvin llevando una aburrida vida de ricachones en Inglaterra y añorando el vértigo de sus años al frente de La Red. Es por eso que aceptan participar en una misión tras ser reclutados por el jefe de la inteligencia británica. Viajan de Londres al sur de Francia, atraviesan el Mediterráneo, llegan a El Cairo, frustran un robo de diamantes de varios millones de libras y se enfrentan a un ejército privado de asesinos profesionales. Algo sencillito. El pan nuestro de cada día para Modesty Blaise. En las siguientes novelas, el ritmo no para. Intrigas, asesinatos, caos internacional, engaños, traiciones, trampas mortales, villanos terroríficos, acción trepidante, lugares exóticos y sorprendentes giros argumentales. Y, por encima de todo, la figura inconmensurable de Modesty Blaise. La han llamado suma sacerdotisa del pulp. Es un personaje mítico en Reino Unido, un icono pop, la mejor y más memorable heroína femenina de todos los tiempos. Mucho antes que Lara Croft, que Nikita, que la Viuda Negra, que Los Ángeles de Charlie, que Wonder Woman, que nuestra Baby, mucho antes que todas ellas está Modesty Blaise dando caza a excéntricos supervillanos en los lugares más recónditos del planeta. Tan elegante como Audrey Hepburn, tan sexy como Angelina Jolie, tan letal como Bruce Lee, Modesty se puso a la vanguardia del movimiento de liberación femenina. En aquel momento, una mujer independiente y sexualmente activa era una figura revolucionaria. Algunos la comparan con James Bond. Más allá de que se trata de una antigua criminal que ahora dedica sus considerables talentos a ayudar de forma encubierta al servicio secreto británico, justo es decir que Modesty es un personaje mucho más complejo e interesante que 007. Eso sí, a diferencia de lo ocurrido con Bond, el cine no ha tratado bien a esta mantis asesina enfundada en cuero, a esta femme fatale de curvas peligrosísimas, a esta justiciera mercenaria dotada de una especial ética y sensibilidad. Seguiremos esperando a Tarantino, quien siempre ha manifestado su deseo de llevarla a la gran pantalla. Pues eso, que hace justo 60 años O'Donnell publicaba la primera novela protagonizada por Modesty Blaise. Le seguirían otras diez más, además de un par de libros de cuentos. No se me olvida, claro, que un día como ayer, hace justo 105 años, nació Peter O'Donnell. Modesty Blaise lo tenga en su gloria.