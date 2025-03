American Psycho

Comenta Compartir

Hay que reconocer que es una máquina de regalar titulares. Hace apenas dos meses, justo antes de que el pistolero del viejo oeste tomara posesión ... de su cargo, hablábamos aquí mismo de las bravuconadas que estaba soltando por su boquita. Todo aquello de hacerse con el Canal de Panamá o anexionar Canadá y Groenlandia, entre otras lindezas. Creíamos que, tal vez, tras ser investido presidente de los EE UU, se moderaría. Craso error. El delincuente arrogante y trolero/trilero se ha sentado en el trono con ánimo revanchista. Tras firmar las primeras órdenes ejecutivas de su mandato (perdonar a los 1.500 asaltantes del Capitolio y retirarse del acuerdo climático de París) dio pistoletazo de salida a la purga de todos aquellos que lo investigaron por el ataque al Capitolio, con el consiguiente despido de fiscales y el señalamiento de todos los agentes del FBI que formaron parte de la causa. Lo de ejercer control sobre la policía federal y purgar a los empleados de carrera que no considera leales sólo fue el aperitivo. A partir de ese momento, lo dicho, toda una máquina de regalar titulares, de protagonizar teatrillos y de tomar decisiones que parecen salidas de la mente de un auténtico psicópata. Donald Trump dando un ultimátum a más de 500.000 personas para que abandonen EEUU. Donald Trump imponiendo aranceles a todo dios como si no hubiese un mañana. Donald Trump prometiendo encontrar y expulsar del país a los universitarios extranjeros de las protestas propalestinas. Donald Trump amenazando con deportaciones y anunciando un centro de detención en Guantánamo, sembrando el miedo entre millones de migrantes que viven, trabajan o van a la escuela, y en muchos casos pagan sus impuestos. Donald Trump meándole en la cara al presidente de otro país y haciendo un show televisivo de ello. Donald Trump enviando a una cárcel salvadoreña a un venezolano con un tatuaje del Real Madrid como prueba de pertenecer a una banda. Y es que es tal su obsesión por destruir todo lo que huele a extranjero, a público y a lo relacionado con feminismo, diversidad, equidad e inclusión que, a veces, lo que hace se acaba pareciendo a una película de los hermanos Marx. De ahí a eliminar todas las referencias a los primeros pilotos militares negros del país y al avión Enola Gay que lanzó una bomba atómica durante la II Guerra Mundial sólo hay un paso. Están tan ofuscados que cualquier cosa que contenga la palabra 'gay' es marcada para su eliminación. ¿Quién dice a estos imbéciles que Enola Gay era simplemente el nombre de la madre del piloto del avión? Lo último ha sido ordenar desmantelar el Departamento de Educación tras echar a la mitad de la plantilla, decretar un recorte de 900 millones y poner en peligro los recursos de los alumnos más vulnerables. La excusa que esgrime es que no desea que adoctrinen a la juventud con ciertas cosas que los jóvenes no deben escuchar. La realidad es que cuantos más cazurros, más votantes tendrá. Con que haya más armas y biblias en la escuela a él le sirve. Muera la inteligencia, decían los fascistas. A Franco le dio por fusilar a todos los maestros republicanos. Este tipo no hará lo mismo, al menos con los maestros republicanos, pero con los demócratas no está tan claro. ¿Qué nos va a sorprender de un psicópata megalómano, ignorante, vulgar, negacionista, racista y supremacista al que le han dado todo el poder del mundo para desarrollar sus fantasías delirantes? Masas enfurecidas asaltando el Capitolio sólo fue el principio. Lo que nos vamos a «reír» cuando termine su mandato y diga que no va a dejar la Presidencia, algo que ya dejó entrever en la campaña donde prometió que si le apoyaban no tendrían que volver a las urnas («Lo arreglaremos tan bien que no tendréis que votar»). Quién nos iba a decir que acabaríamos viviendo la distopía de una Norteamérica feudal. Estamos a un paso de regar las plantas con Red Bull. Suena a peli de terror. El cuento de la criada. Muñeco diabólico. El día de la bestia. La semilla del diablo. American Psycho. Todo vale para el dios idiota que baila en medio del universo.

