Comenta Compartir

No sé si quería saber, por su médico, que el Papa tenía los ojos abiertos cuando lo llamaron pero que no respondía ni a los ... estímulos dolorosos. Entiendo la necesidad de información e incluso la voracidad informativa, quizá porque estamos malacostumbrados. Porque estos días hay que rellenar mucho. Lo que no termino de comprender es que se trate a los cardenales como a Chabelita Pantoja. Los cardenales deben de pensar que pueden ir andando tranquilamente por el Vaticano habiendo periodistas españoles con micrófonos. Ay, mira, Robert Sara. ¿Va usted a ser el próximo Papa? Por supuesto, Robert Sara no dijo ni pío (XII). También es verdad que si ves alguna entrevista con Robert Sara, al que no sale la voz del cuerpo, no te lo imaginas de Papa hablando en público. Lo de menos es que sea ultraconservador. Hoy, funeral; luego, cónclave. Ojalá elijan un papa joven y dure muchos años, que todo este parloteo vaticano ya no hay quien lo aguante.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión