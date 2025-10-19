El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El rey Felipe VI, en el X Congreso Internacional de la Lengua en Arequipa (Perú). Efe
Parresía

El sueño de Vargas Llosa

«Hoy la neutralidad parece consistir en callar, mientras unos u otros toman partido con invectivas y exabruptos, discursos extremos que abren la puerta al rencor entre conciudadanos»

Ricardo Rivero Ortega

Ricardo Rivero Ortega

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 08:43

Comenta

Se ha cumplido el sueño de Mario Vargas Llosa, la celebración del Congreso del español en Arequipa, mientras Perú atraviesa su enésima crisis (siete presidentes ... en menos de diez años). En ausencia de representación peruana del más alto nivel, España ha estado a la altura gracias a la magnífica prueba de compromiso con Hispanoamérica de su Majestad el Rey Felipe VI, honrando la palabra dada en circunstancias adversas. Tanta ejemplaridad pública de la Corona contrasta con las incendiarias declaraciones de irresponsables representantes institucionales, cargos públicos en la nómina del Estado dedicados a generar discordia con sus usos torticeros del español.

