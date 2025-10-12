El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fernández Mañueco saluda al Rey Felipe durante el acto de homenaje a la bandera nacional y al desfile militar con ocasión del día de la Fiesta Nacional.

Fernández Mañueco saluda al Rey Felipe durante el acto de homenaje a la bandera nacional y al desfile militar con ocasión del día de la Fiesta Nacional. Juan Lázaro (ICAL)

Castilla y León arropa los actos de la Fiesta Nacional

El presidente ha lanzado horas antes un mensaje institucional en su cuenta de la red social X en el que ha destacado la conmemoración de esta fecha como el «origen» de los lazos que unen «a millones de personas»

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:05

Comenta

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha desplazado esta mañana a la capital de España para acudir al acto solemne de homenaje a la bandera y al desfile militar con ocasión del día de la Fiesta Nacional, donde ha tenido ocasión de estrechar la mano del Rey Felipe. En el encuentro ha estado también Carlos Pollán (Vox), en representación de las Cortes, pese a la ausencia del líder de su partido en la tribuna de autoridades.

Horas antes ha compartido dos mensajes a través de su cuenta de la red social X, recogidos por Ical, en los que ha destacado que la celebración de esto domingo conmemora un «encuentro entre dos mundos» que «dio origen a los lazos que nos unen a millones de personas». Subrayando que Castilla y León «fue protagonista de aquel momento decisivo que cambió la historia».

Mañueco también ha querido felicitar el Día del Pilar a los casi 7.000 agentes de la Guardia Civil en Castilla y León, a los que agradeció su labor «siempre al servicio de las personas y el medio rural»

Y es que, como reseñó el presidente de la Junta, estos agentes están «presentes en todos los municipios de nuestra tierra, con honor, sacrificio y lealtad». Mañueco concluyó su mensaje con un «¡viva la Guardia Civil!» en el día de la patrona del Instituto Armado.

