En directo I Los Reyes presiden los actos del 12 de Octubre en un ambiente de crispación política

11:16

Abascal se ausenta del Desfile

Abascal se ha sumado hoy a los plantes, con distinto argumento, que han venido protagonizando grupos de la izquierda, del soberanismo y del independentismo al Rey en la tribuna de autoridades del desfile. En una comparecencia ante los medios, el líder de Vox, que comunicó su ausencia para «no blanquear» al Gobierno de Sánchez a Felipe VI por carta, se ha mostrado convencido de que el monarca no lo interpreta como un feo a la Casa Real. Una versión que no puede verificarse dado que Zarzuela no comenta los contactos privados del jefe del Estado.