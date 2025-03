Gracias, Donald

Hasta hace poco, los políticos ingleses tenían tantas ganas de hablar del Brexit como Mazón tiene de hablar del dia de la Dana. Los conservadores, ... responsables de la salida británica de la UE, porque ha sido un desastre, y los laboristas por temer que criticarlo podría ofender a los suyos que habían votado a favor de la gran estafa del charlatán Boris Johnson. Nadie quiere oír que ha hecho un error, muchísimo menos admitirlo, especialmente un error de la magnitud del catastrófico referéndum de 2015. En las elecciones del verano pasado en Reino Unido, destacaba que ninguno de los candidatos hizo referencia al elefante en la habitación, o sea, que, como consecuencia directa de su auto aislamiento, el país ha sufrido un encogimiento de la economía y una gran pérdida de influencia en el ámbito europeo.

Y luego, justo después de las fiestas de Fin de Año para celebrar la llegada del Salvador a la Tierra, apareció un gran globo naranja en las pantallas de nosotros, los mortales. Llegó desde el Oeste. Era el delincuente Donald, renacido y más feo que nunca, a la cabeza de una banda de sinvergüenzas, acomplejados como Elon Musk y JD Vance. Allí estaban, escupiendo insultos y mentiras a toda Europa, desde Escocia («en Escocia està prohibido rezar») hasta Ucrania («Zelenski es un dictador.») Y poco a poco, insulto tras insulto, los que deseaban un nuevo acercamiento de Gran Bretaña hacia Bruselas, se dieron cuenta de que este ignorante resentido de New York y sus acólitos estaban ayudando a la causa, a pesar de hacerlo sin saber. ¡Aleluya! ¡Estamos salvados!

Con un ego más grande que su cuenta corriente y un cerebro de dimensiones más limitadas, no cabe espacio para la empatía en la cabeza del Presidente de los Estados Unidos. Es por eso que cree que denigrar a pueblos enteros es la mejor vía para conseguir el respeto de la raza humana. Para Trump, es un concepto alienígena que actuar como un matón solo genera odio, aunque también pueda dar miedo. Está cometiendo un tremendo error.

La semana pasada estuve en Londres. Fue impactante oir a unos conocidos, normalmente pro americanos, opinar sobre las noticias. Todos están furiosísimos. «¿Cómo se atreven esos arrogantes a meter sus narices en nuestros asuntos?» «Fuck off!» (El Fuck off! de Bellingham es un insulto inglés y Fuck you! es uno americano. No voy a traducir.) Y por fin el primer ministro, Keir Starmer, se ha alineado con la Unión de Europa, en contra de Putin.

Gracias, Donald.