Helicópteros de extinción de incendios cargando agua en el embalse de Riaño para el incendio de La Uña, en León. Rodrigo Jiménez

Más allá del currículum

«Se queja el personal especializado de que, con su privatización, ha ido habiendo, cada vez, menos agentes o bomberos forestales y más gente trabajando en precariedad y sin la debida preparación»

Luis Díaz Viana

Luis Díaz Viana

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:35

Aunque se puede pensar que quedó, ya, atrás en el tiempo la 'guerra curricular', vemos que –por otro lado– la necesidad de atestiguar una formación ... reconocida abarca muchos más aspectos que el de las trifulcas entre políticos acerca de la idoneidad (o no) para ocupar determinados cargos. Pues no dejó de tener su 'gracia' que esa batalla por los títulos se frenara en seco, cuando unos y otros partidos descubrieron que –prácticamente– en todos ellos se había producido una cierta 'hinchazón de currículos'.

