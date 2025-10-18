El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El diestro Morante de la Puebla tras el festejo taurino de la Feria de Otoño celebrado el pasado domingo en la plaza de Las Ventas. Efe
Abriendo el compás

Sainete interminable

«La semana comenzaba con dos visitas de Sánchez, y con un debate en el Congreso de los diputados en el que dos diputados por León jugaron al clásico 'y tú más'»

Luis Cañón Rodríguez

Luis Cañón Rodríguez

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:41

Comenta

Mi vecino de abajo, Manolín, cuando fue a estudiar de joven a Madrid, allá por los años 50, intentó probar fortuna en el mundo del ... toro. Me contó que llegó a tener apoderado y que se hizo un traje de luces blanco y plata en la sastrería de los toreros, en Fermín, pero que nunca pudo estrenar. La vida y su madre al ver que los estudios no avanzaban como estaba previsto truncaron una vida llena de éxitos, famoseo y carteles compartiendo tardes y noches de gloria con Luis Miguel Dominguín y, sobre todo, con el grandísimo Antonio Chenel Antoñete.

Sainete interminable