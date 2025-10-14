El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reúne con Unión del Pueblo Leonés. Ical

El ministro Torres traslada a UPL que comprende su defensa de separar León de Castilla

Se muestra «abierto» a conocer las demandas y cuestiones de la formación leonesista

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 20:29

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, trasladó este martes a Unión del Pueblo Leonés su comprensión por el «legítimo derecho» de conformar la Comunidad Autónoma de la Región Leonesa, tal y como indicaron los leonesistas a Ical después del encuentro mantenido en la sede del ministerio en Madrid.

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, encabezó la reunión mantenida, en la que también estuvieron también presentes el vicesecretario, Luis Mariano Santos, y el presidente de la formación leonesista, Carlos Javier Salgado. Además del ya mencionado Torres, estuvieron presentes el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Política Territorial, Sonia Rodrigo, y el diputado nacional del Partido Socialista en León, Javier Alfonso.

Gallegó explicó que se le trasladaron las demandas de UPL y el «necesario» cambio del marco territorial después de que 70 ayuntamientos de León, Zamora y Salamanca, además de la Diputación de León, hayan aproyado la autonomía.

