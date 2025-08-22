El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Exterior del convento de las Descalzas Reales. Rodrigo Jiménez

Óxidos y vallisoletanías

SOS Descalzas Reales de Valladolid

«Y este es el asunto. Que a todos nos enerva ver la verja de la Catedral en el Metropolitan de Nueva York o cualquier objeto de nuestro patrimonio perdido en un museo norteamericano»

José F. Peláez

José F. Peláez

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:19

Cuando alertamos del peligro potencial que corría la permanencia del Cristo de la Luz en la capilla del Palacio de Santa Cruz estábamos en lo ... cierto. Dejar cualquier responsabilidad en manos de Ernest Urtasun es como dejar el botón nuclear en manos de un chimpancé perroflauta. O en las de Trump, que viene a ser parecido, pero cambiando la flauta por una corbata larga y roja como el puente de agosto. Gracias a Dios, el S.O.S. surtió efecto y si hubo alguna tentación por parte del Ministerio, esta fue disipada y la joya de Gregorio Fernández volvió a su casa, al lugar que le corresponde y en la que, además de admiración, se le rinde culto. Este es el camino, conviene que quienes toman las decisiones sepan que estamos mirando, que no descansamos y que una cosa es detentar la propiedad legal de un bien y otra ser libres para hacer lo que quieran con el mismo. Y, sobre todo, que una cosa es poder hacer algo y otra tener las agallas para soportar las consecuencias de la indignación social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  2. 2

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  3. 3 Muere un hombre de 51 años en un tiroteo en Ávila
  4. 4 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  5. 5

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  6. 6

    El seguro obligatorio para el patinete se encarecerá en Valladolid al subir la cobertura
  7. 7

    Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada
  8. 8

    «La esperanza es lo último que se pierde, pero esto es un calvario»
  9. 9 La influencer que se ha tatuado a Pedro Sánchez: «Si me lo tuviera que quitar me pondría a Óscar Puente»
  10. 10 La bonoloto deja un segundo premio en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla SOS Descalzas Reales de Valladolid

SOS Descalzas Reales de Valladolid