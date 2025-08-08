El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ramón García, con la mascota del 'Grand Prix'. RTVE
Óxidos y vallisoletanías

Reivindicaciones cazurras

«La reivindicación de que León siempre ha sido una región separada de Castilla es falsa»

José F. Peláez

José F. Peláez

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:33

La verdad, no tenía ni la más remota idea de que en TVE siguieran emitiendo el 'Grand Prix', con Ramontxu, las vaquillas y ese olorcillo ... a chorizo que parece salir de la pantalla cuando comienza. Pero ahí está, una lucha entre pueblos en directo, la España a garrotazos de Goya, pero en movimiento. Me he enterado de esto porque el otro día competían Peñaranda de Bracamonte, que está en Castilla y León y Herencia, que está en Castilla-La Mancha. Un duelo «entre las dos Castillas», según Ramón García. El término es erróneo, evidentemente solo hay una Castilla, por más que actualmente esté dividida en varias comunidades autónomas con el objetivo de evitar otra Prusia. No es una afirmación oficial, pero resume la intención política que subyace en el modelo territorial de la Constitución del 78 y que no es otra que evitar que Castilla ejerciera un rol hegemónico en España, como el que Prusia tuvo en Alemania. De infaustas consecuencias.

