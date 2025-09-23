El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palestinos huyen con sus pertenencias hacia el sur de la Franja de Gaza.
Denuestos para tapar lunas

«Existe desde hace decenios un entramado social denunciando la catástrofe palestina que anula el argumento de que el conflicto comenzó el 7 de octubre de 2023»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:10

La desolación a lo largo de las distintas geografías invade cuerpos y almas a medida que las noticias, las imágenes y los sonidos procedentes de ... la Gaza arrasada -y en menor medida, aunque respondiendo a la misma lógica expan'sionista', de la Cisjordania silente, expectante, consciente, con las barbas en remojo- alcanzan cerebros y sentidos. Desolación que se vigoriza y transforma en un coraje que impele a la protesta, a la demanda de medidas que detengan la fiereza de los ataques. Ataques que envueltos en palabrerías justificadoras, disertaciones ideológicas o hermenéuticas sagradas responden, como siempre, al interés de sus élites.

