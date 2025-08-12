El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Andrés Molina.
Al pie de un café

Modernas Cruzadas

La 'identidad' actualizada, por el contrario, agranda su valor cuando se refuerza con el aprecio y la estima al resto de identidades con las que interactúa

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 07:33

El debate acerca de la pertinencia de rezar en un polideportivo –en cualquier espacio público– carece 'per se' de sentido. Las refinadas mociones presentadas con ... este supuesto fin en realidad recogen una indeleble voluntad de trazar un rayajo disgregador, una línea fronteriza que delimite para separar un 'ellos' ajeno, lejano, inmiscible, de un 'nosotros' usufructuario, homogéneo, eterno, depositario de un legado inalienable. Plantear como réplica que el rezo musulmán en la calle se puede identificar con las procesiones católicas de Semana Santa, amparándose en el precepto constitucional estipulado en su artículo decimocuarto resumido por Víctor Manuel en 'Esto no es una canción' con el 'Aquí cabemos todos o no cabe ni Dios', lejos de ruborizar a los interpelados, contribuye a delimitar el trazo pretendido, a ahondar en la divergencia anhelada, a facilitar el subterfugio preciso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

