Añorada hipocresía

Rebusco en el Diccionario de la lengua española el término 'hipocresía'. «Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan», ... me responde el glosario. No se trata de la primera vez que aquí, al pie de un café, cavilo al respecto. Desde que antaño me topé con el rotundo aforismo del escritor francés François de La Rochefoucauld –«la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud»–, volteo recurrentemente este carrusel de reflexiones. Más en unos tiempos en los que la hipocresía, en cuanto homenaje, se desvae. 'Fingimiento', significan en su definición las academias. Una circunstancia que limita y aísla: por un lado, la hipocresía obliga a un juego de máscaras, a un esfuerzo de apariencias, que restringe al menos un poco el potencial pernicioso del embaucador; por otro, complica –complica, no impide– la confabulación de quienes presumen del 'vicio' referido por de La Rochefoucauld.

En esta ocasión me ha traído de vuelta el artículo de Fernando Colina 'Es igual pero peor' publicado el viernes pasado en esta misma ventana en el que el autor, al respecto de la barbarie desencadenada en la Franja de Gaza por el Estado de Israel, de la 'solución' amparada en la masacre provocada aquel 7 de octubre por Hamás, señala que «se lleva a cabo a la luz del día». Y abunda, «sin muestra de pudor por parte de los autores». Y sentencia dolorido, «ni respuesta efectiva a cuenta de los espectadores». En esa falta de respuesta colectiva se enmarca la altivez de quienes ahora alardean de comportamientos inicuos. Callamos, asentimos, asumimos. Una falta de respuesta derivada, entiendo, de la complejización de un mundo que nos resulta inabordable, inaccesible. Apocados, nos sentimos incapaces; además, bastante tenemos con sobrevivir. El humano no es peor, ni mejor que en otras épocas. La coyuntura sí se diferencia profundamente de las que reconocíamos. Y nos modela de manera distinta. Una coyuntura que revoca advenedizas certidumbres de nuevo rico: ni más cultura hace mejor, ni viajar exime de miserias.

