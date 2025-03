El miedo es el origen de todo, y lo seguirá siendo. Con miedo nos quieren bien prietitos, y eso ya lo cantó Joan Manuel Serrat. ... Con miedo estamos. El miedo existe desde la antigüedad, fue remozado por los hermanos Grimm, por Poe, qué sé yo. Pero ha existido siempre. El miedo, y lo hablo con quien trata mis estados laberínticos del alma, es el origen de la ansiedad. También de los sucedáneos de dicha. El hombre virtuoso, dicen, cuentan, es precavido y no miedoso. Al hombre del término medio, eso que tanto revienta a los asesores, todo lo de una posible catástrofe lo relativiza. No va a colapsar supermercados. Nadie niega que se viven tiempos difíciles, pero así ha sido desde que se empezó a escribir la Historia con el padre Herodoto o así.

La pandemia demostró que bajo el miedo crecen las ratas, ratas que no debieran brillar más que los justos. Por el miedo no se debate lo inmediato, no se culpa a los que van destrozando esto que llaman democracia. El propio miedo lleva a cuestionarnos todo, y por eso es recomendable la buena información y la perspectiva de todo cuanto va aconteciendo por ese mundo complicado sobre el que podemos influir tan poco. El temor no, la prevención sí.

Sobre lo que sé que ya me están entendiendo, hay que tener un criterio fuera del telefonitos, y pegado a este soporte en el que me leen. Un ser trémulo es el último sacrificio que nos faltaba por darles a estos macarras imperiales. Está el espíritu de la sorna, la siesta tranquila, el domingo infinito. Eso es lo que hay que tener que se pierda. Nosotros estaremos aquí, de centinelas contra estos miedos que quieren augurar un intolerable mundo peor.