El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno en una comparecencia ante el juzgado.. Efe

Separación de poderes

El enjuiciamiento del hermano de Sánchez obliga al presidente y al Gobierno a extremar el rigor institucional en sus pronunciamientos

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:12

La política institucional española se ha visto permeada en las últimas horas por dos episodios judiciales tan previsibles como insólitos. Primero, el lunes, la jueza que temporalmente se ha hecho cargo de la causa abierta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, envió a éste a juicio por dos delitos de fraude fiscal y uno contable, falsedad documental y organización criminal. Ayer, la Audiencia de Badajoz avaló la instrucción de la magistrada Beatriz Biedma y, con ello, la apertura de la vista oral a David Sánchez, hermano del jefe del Gobierno, y al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por posible prevaricación y tráfico de influencias por supuesto enchufe laboral. Se trata de dos procedimientos de distinta naturaleza y dimensión –el del pariente de Sánchez sí vincula su estatus con el supuesto beneficio obtenido de su parentesco–, pero que obligaban a los responsables públicos concernidos a mantener una escrupulosa distancia entre las instituciones que comandan en representación de toda la ciudadanía y esas causas que afectan a su entorno personal. Ni Sánchez ni Ayuso, inmersos en su extenuante batalla política, lo han hecho. Resulta particularmente inaceptable en el funcionamiento democrático del Estado de derecho que el jefe del Ejecutivo haya puesto paulatinamente en solfa la profesionalidad de los jueces cuya actuación le repercute, hasta llegar a alinearse con las inasumibles acusaciones de 'lawfare' proferidas desde hace años por la izquierda a la izquierda del PSOE y el secesionismo catalán y vasco y que erosionan la obligada separación de poderes. Porque si algo está evidenciando el desarrollo de las causas al hermano de Sánchez, a la esposa de éste o al fiscal general designado por él es que las garantías del sistema funcionan, con tribunales de segunda instancia que vienen confirmando la existencia de indicios suficientes para justificar y proseguir las investigaciones y que acotan la actuación de los instructores si incurren en excesos, como ha hecho la Audiencia de Madrid con el magistrado Peinado en las pesquisas sobre Begoña Gómez. Los juicios ya determinados para David Sánchez y para Álvaro García Ortiz obligan al Gobierno, con su máximo responsable al frente, a extremar el rigor institucional de sus pronunciamientos. Rigor que debería haber llevado a Díaz Ayuso a impedir que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, haya acusado sin fundamento a la jueza Rodríguez Medel de poco menos que de prevaricar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  2. 2

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  3. 3

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  4. 4

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  5. 5

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  6. 6

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  7. 7 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  8. 8 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  9. 9

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria
  10. 10

    Investigan a tres trabajadores de La Fiestuki por «mentir» en un juicio por asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Separación de poderes

Separación de poderes