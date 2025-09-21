El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Europa Press

La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito 'menor' que amenaza al fiscal general

El instructor del Supremo ha dado luz verde a esta acusación menos gravosa que la revelación, pero que le podría inhabilitar igualmente

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:06

Álvaro García Ortiz se sentará este otoño en el banquillo del Supremo para responder por su supuesta implicación en las maniobras en marzo de 2024 ... para revelar datos de la investigación por doble fraude fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso. En alto tribunal nadie se atreve a avanza el resultado de un juicio sin precedentes en la historia judicial española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor Álvarez: «La mejor persona que he conocido»
  2. 2

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  3. 3

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  4. 4

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  5. 5

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  6. 6 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  7. 7

    Hallazgo en Marte: «Son los mejores candidatos a evidencias de forma de vida que hemos visto nunca»
  8. 8

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  9. 9 El nuevo casco de Iván Romeo que le da «entre 1 y 2 segundos» de mejora por kilómetro
  10. 10

    El Gobierno solicitará modificar el PGOU para construir «400 viviendas más» en el cuartel de La Rubia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito 'menor' que amenaza al fiscal general

La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito &#039;menor&#039; que amenaza al fiscal general