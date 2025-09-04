Recuperación del peso internacional

Comenta Compartir

Pedro Sánchez afronta una semana clave para empezar a recuperar el protagonismo internacional perdido, tras reunirse ayer con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la primera visita bilateral al Reino Unido desde que llegó a La Moncloa en 2018. Sánchez ha concedido un peso especial a la política exterior en el reinicio del curso. Un día después de la cita de cooperación mantenida en Londres, con el acuerdo sobre Gibraltar pendiente de confirmación, participará en el encuentro de aliados de Ucrania organizado hoy por Francia. Son reuniones que vienen a compensar la evidente pérdida de influencia de España desde que el presidente del Gobierno se plantó ante Donald Trump por el aumento de los gastos en defensa en la OTAN. Ese gesto de firmeza, en contraste con el diplomático postureo de otros socios que recelaban de la misma imposición, le costó quedarse fuera de la cumbre de grandes países para frenar la arbitrariedad de Trump con Zelenski en la invasión rusa. Por contra, su reconocimiento del Estado Palestino ha abierto el camino a otros como Gran Bretaña, Francia y Bélgica. En realidad, lo que aflora en el nuevo orden mundial es la escasa relevancia europea.