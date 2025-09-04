El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El presidente español, Pedro Sánchez. Efe

Recuperación del peso internacional

Lo que aflora en el nuevo orden mundial es la escasa relevancia europea

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:41

Pedro Sánchez afronta una semana clave para empezar a recuperar el protagonismo internacional perdido, tras reunirse ayer con el primer ministro británico, Keir Starmer, en la primera visita bilateral al Reino Unido desde que llegó a La Moncloa en 2018. Sánchez ha concedido un peso especial a la política exterior en el reinicio del curso. Un día después de la cita de cooperación mantenida en Londres, con el acuerdo sobre Gibraltar pendiente de confirmación, participará en el encuentro de aliados de Ucrania organizado hoy por Francia. Son reuniones que vienen a compensar la evidente pérdida de influencia de España desde que el presidente del Gobierno se plantó ante Donald Trump por el aumento de los gastos en defensa en la OTAN. Ese gesto de firmeza, en contraste con el diplomático postureo de otros socios que recelaban de la misma imposición, le costó quedarse fuera de la cumbre de grandes países para frenar la arbitrariedad de Trump con Zelenski en la invasión rusa. Por contra, su reconocimiento del Estado Palestino ha abierto el camino a otros como Gran Bretaña, Francia y Bélgica. En realidad, lo que aflora en el nuevo orden mundial es la escasa relevancia europea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  3. 3 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  4. 4 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  5. 5

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  6. 6

    El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza
  7. 7 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  8. 8

    Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole
  9. 9 Buscan a un hombre desaparecido en Venta de Baños
  10. 10 Detenido en Palencia el encargado de una atracción por agredir con un martillo a un usuario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Recuperación del peso internacional

Recuperación del peso internacional