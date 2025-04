Palo y zanahoria en la OTAN

Comenta Compartir

En la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN, Marco Rubio tachó de «histeria mediática» el temor europeo a una retirada de EE UU de la Alianza, una inquietud más que justificada por el clima de desorden geoestratégico que emana Washington. Y en lo referente al supuesto 'diálogo de paz' con Rusia sobre la guerra en Ucrania, el secretario de Estado admitió una cierta impaciencia con las tácticas dilatorias del Kremlin que ya había anticipado Donald Trump. Después de la zanahoria en forma de aparentes mensajes de tranquilidad, llegó el palo. El paraguas estadounidense ha encarecido su precio: que cada socio destine un 5% de su PIB a Defensa, un listón que ni siquiera alcanza el país promotor. Y cuando ocho miembros de la organización defensiva, entre ellos España, no cumplen aún el 2%. Rubio prefirió no fijar un calendario, pero la urgencia crecerá a partir de la cumbre de junio en La Haya con presencia de Trump. Aunque no se privó de sermonear en Bruselas sobre la renuencia de los aliados al gasto militar «después de décadas de construcción de vastas redes de seguridad social». Dos apuestas no incompatibles que, en todo caso, competen a los respectivos gobiernos.