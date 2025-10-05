El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Protestas juveniles en Marruecos. Efe
Editorial

Estallido de ira en Marruecos

Los jóvenes de 15 a 29 años representan una cuarta parte de toda la población marroquí y sostienen su indignación en el declive de la sanidad, la educación y el mercado laboral

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:05

Comenta

El estallido de ira que protagoniza la juventud en Marruecos es una rebelión contra la precariedad de los servicios públicos y, a la vez, una señal de alarma por su capacidad de arrastrar a otros países del Magreb. El movimiento, propulsado a través de la red Discord –habitual para los juegos–, reúne toda la fuerza necesaria para presionar al Gobierno alauita, que se ha visto forzado al diálogo aunque sin contenidos concretos que frenen la ola de rabia. Los jóvenes de 15 a 29 años representan una cuarta parte de toda la población marroquí y sostienen su indignación en el declive de la sanidad, la educación y el mercado laboral, mientras se concentra el gasto en la organización del Mundial de Fútbol de 2030. Un evento que proyectará la imagen de Marruecos, pero que ha terminado por encender las protestas. El régimen de Mohamed VI se ve incapaz de reducir la tasa de analfabetismo (26%), la corrupción y un paro que afecta a la mitad de los jóvenes pese al impulso del turismo y la automoción. Las revueltas, saldadas con tres muertos y cientos de detenidos, amenazan con desestabilizar un país clave por su cercanía a España y sus relaciones sobre economía y control migratorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  2. 2

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  3. 3

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5

    El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación
  6. 6

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  7. 7 Fallece a los 58 años el ex del Real Valladolid Edu Manga, el genio de las rabonas
  8. 8 La plaza Madrid, en obras durante seis semanas antes de la reapertura de Gamazo
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Estallido de ira en Marruecos

Estallido de ira en Marruecos