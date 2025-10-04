El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros de las fuerzas de seguridad arrestan a un manifestante durante una protesta en Rabat. Reuters

Los jóvenes se rebelan en Marruecos

Las calles de las grandes ciudades del país africano bullen por las manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. Expertos nos dan las claves de su descontento

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:09

Comenta

Hay vida más allá de Instagram y Tiktok. El interés de los jóvenes de la generación Z, aquellos nacidos entre finales de los noventa y ... la primera década de este siglo, no se limita a los posados en lugares insólitos, pergeñar coreografías domésticas y asumir retos virales. En la última semana, las calles de las grandes ciudades marroquíes se han convertido en el escenario de sus manifestaciones en pro de mejores condiciones de vida. La injusticia social ha impulsado protestas convocadas en las redes sociales. Varias voces conocedoras de la situación del reino magrebí nos proporcionan claves para entender la frustración y descontento que destilan sus proclamas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  2. 2

    Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días
  3. 3 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  4. 4

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  5. 5 Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»
  6. 6

    Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»
  7. 7

    El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid
  8. 8 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela
  9. 9

    La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías
  10. 10

    Viernes negro en Valladolid con siete accidentes: dos atropellados y tres conductores de patinetes heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los jóvenes se rebelan en Marruecos

Los jóvenes se rebelan en Marruecos