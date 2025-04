Cristina Álvarez, asistente para todo

Comenta Compartir

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaró ayer en calidad de testigo ante el juez Juan Carlos Peinado sobre la contratación y funciones de Cristina Álvarez como asistente personal de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. Según las informaciones que han trascendido sobre la declaración de Bolaños, éste, que en el momento de la contratación de Álvarez era secretario general de la Presidencia, negó que hubiera tenido nada que ver con su incorporación como personal eventual a la plantilla de Moncloa, ni que fuera su responsable, aseverando, no obstante, que ese hecho fue acorde a la legalidad. Y alegando, por otra parte, que todas las esposas de los presidentes han contado con una figura semejante. Solo que, hasta la llegada de Gómez a La Moncloa, no hay constancia de que hubiera habido alguna asistente personal dedicada a gestionar la agenda profesional de la esposa del presidente, participando en tareas remuneradas a Gómez bien de manera directa o mediante la esperada monetización de una red de contactos que su situación protocolaria le facilitaba sin duda. Es esto último lo que podría considerarse irregular, puesto que siendo lógico que la esposa del presidente cuente con ayuda de alguien para el desarrollo de actividades sociales y no lucrativas, carece de justificación que contase con su asistente como si fuese una jefa de gabinete para actividades ajenas a su condición de consorte del presidente. Es esta vertiente la que también ayer trató de soslayar Bolaños.