El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una manifestante porta una imagen del periodista asesinado Anas al-Sharif, durante una protesta en Londres. AFP
Editorial

Asesinatos de periodistas en Gaza

Israel lleva a cabo una represalia tan desproporcionada como ineficaz para el objetivo de la liberación de los rehenes

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:33

El gobierno de Benjamin Netanyahu se presenta como el pilar de la única democracia de Oriente Medio, aunque sus actos lo desmienten. La represión sistemática de los contados periodistas presentes en la Franja de Gaza, incómodos para sus intereses, y la prohibición de entrada a los periodistas extranjeros que puedan contar al exterior lo que sucede, constituyen un capítulo tenebroso propio de las dictaduras más crueles. Desde que empezó la invasión israelí de la Franja 250 periodistas han sido asesinados por ejercer el simple oficio de informar y mostrar las imágenes y los testimonios que conmocionan al mundo. El Ejecutivo hebreo recurre al burdo pretexto de acusar sin pruebas a esos profesionales de estar vinculados a la organización terrorista Hamás, pero es su trabajo como testigos de lo que allí sucede lo que realmente les ha convertido en objetivos militares. Porque la denuncia de la situación, calificada de catástrofe humanitaria por la ONU, es lo único que puede frenar esta tragedia al apelar a la comunidad internacional a presionar al Ejecutivo de Netanyahu. Desde los execrables atentados terroristas del 7 de octubre, hace ya casi dos años, el líder de Israel lleva a cabo una represalia tan desproporcionada como ineficaz para el objetivo de la liberación de los rehenes. Todo ello sin consultas ni votaciones de la ciudadanía israelí, que asiste a la descalificación mundial de su pueblo. Hoy cientos de medios de comunicación en el mundo censuran, a iniciativa de RSF, el trato que allí se da al periodismo, un oficio relacionado en su misma esencia con la democracia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alerta por la proliferación de ratas en el Campo Grande: «A mi compañero casi le muerden un dedo»
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3

    El misterio de las cajas con una carta de póquer en la puerta de una peluquería de Valladolid
  4. 4

    Roba cepillos de dientes y champús en farmacias para intercambiarlos por droga
  5. 5

    Intenso ritmo de obra en Huerta del Rey para abrir el Mercadona a finales de noviembre
  6. 6 Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna
  7. 7

    Recibe un puñetazo en la cara y le roban los auriculares y dinero
  8. 8

    Dos policías municipales rescatan a una joven semiinconsciente del Pisuerga
  9. 9 La agresión por arma blanca en Paulina Harriet se salda con tres detenidos una semana después
  10. 10

    Almeida agradece a los medinenses la «gesta» de haber sido rescatado de su soltería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Asesinatos de periodistas en Gaza

Asesinatos de periodistas en Gaza