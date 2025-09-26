Vigencia de Francisco Umbral: artículos en 'Jano'

Comenta Compartir

La investigadora y profesora gala Bénédicte de Buron-Brun, tan vecina y tan querida, autoridad umbraliana donde las haya, sagaz detective de nuestra Transición literaria ... y una de las fuerzas vivas del hispanismo en la Universidad de Pau y de los Países del Adour, acaba de publicar una fabulosa antología del maestro, 'Yo, Umbral', en la prestigiosa editorial Renacimiento. Hace muchos años que conocemos a Bénédicte porque nos la presentó el grandísimo catedrático J. Ignacio Díez, y nos íbamos a sus congresos otoñales en los que, con la caída de la hoja y su aquel de melancolía, nos reunía a unos pocos elegidos para celebrar al autor de Mortal y rosa. La literatura y los amigos eran eso, por entre las calles aledañas del castillo de los reyes de Navarra, transitábamos en el meollo de la juventud, y Bénédicte, con sus paseos tranquilos, confidenciales y cultísimos emergen radiantes en la nostalgia, como lugares en que todo sigue siendo lo mismo, como en la dacha umbraliana de Majadahonda donde vive la viuda y albacea del escritor, María España.

Noticias relacionadas David Felipe Arranz Las Ferias, tal y como las recuerdo David Felipe Arranz La temida 'rentrée' o el síndrome posvacacional Ella ha continuado siguiendo el rastro de Francisco Umbral, ahora en la revista Jano. Medicina y humanidades, que echó el cierre en diciembre del año pasado tras más de cuatro décadas de embrace de ciencias y letras. Hoy publica un tesoro de las letras hispánicas espigado de entre los treinta años de articulismo del maestro, catálogo fascinante del escritor y sus máscaras, fruto de sus lecturas y de su prodigiosa pluma, de Quevedo a Tennessee Williams, de su filósofo jardinero a su universo gastronómico, pasando por sus bebidas y otros placeres. Como hace el galeno con su diagnosis, la doctora Bénédicte nos receta esta medicina para el alma, un remanso literario para el recorredor de calles que se atempera al llegar a la lectura de Umbral, escritor puro como el aire puro, como suele hacer ella: por prescripción facultativa, naturalmente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Francisco Umbral