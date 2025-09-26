El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El escritor Francisco Umbral. José Huesca/Efe
El espigón de Recoletos

Vigencia de Francisco Umbral: artículos en 'Jano'

«Como hace el galeno con su diagnosis, la doctora Bénédicte nos receta esta medicina para el alma»

David Felipe Arranz

David Felipe Arranz

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:02

La investigadora y profesora gala Bénédicte de Buron-Brun, tan vecina y tan querida, autoridad umbraliana donde las haya, sagaz detective de nuestra Transición literaria ... y una de las fuerzas vivas del hispanismo en la Universidad de Pau y de los Países del Adour, acaba de publicar una fabulosa antología del maestro, 'Yo, Umbral', en la prestigiosa editorial Renacimiento. Hace muchos años que conocemos a Bénédicte porque nos la presentó el grandísimo catedrático J. Ignacio Díez, y nos íbamos a sus congresos otoñales en los que, con la caída de la hoja y su aquel de melancolía, nos reunía a unos pocos elegidos para celebrar al autor de Mortal y rosa. La literatura y los amigos eran eso, por entre las calles aledañas del castillo de los reyes de Navarra, transitábamos en el meollo de la juventud, y Bénédicte, con sus paseos tranquilos, confidenciales y cultísimos emergen radiantes en la nostalgia, como lugares en que todo sigue siendo lo mismo, como en la dacha umbraliana de Majadahonda donde vive la viuda y albacea del escritor, María España.

