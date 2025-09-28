El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pulsera de seguimiento en una imagen de archivo. El Norte
Dura lex, sed lex

Pulseras

«No es lo mismo estar sujeto a una obligación por mandato judicial que la (casi) voluntaria colocación de un trozo de tela para mostrar afinidad con un territorio, un ámbito cultural...»

César Mata

César Mata

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:51

Como modo de control electrónico o como significación –la que fuere- de material textil. Las pulseras, tan de moda. Para evitar quebrantamientos, unas; para mostrar ... adhesiones, las otras. Pues, qué quieren que les diga, que ni las primeras, ni las segundas. Aunque, hay que reconocerlo, de modo desapasionado, las de variopinto colorido, tantas veces de horterizado diseño, y tendentes a favorecer la inclusión en un grupo ideológico o cultural (desde una perspectiva normalmente superficial), no presuponen el estigma (merecido, o quizá no…) de quienes portan las primeras, sujetos a una vigilancia judicial.

