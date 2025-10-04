El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

ripulantes con brazos en alto del Barco Meteque de la flotilla interceptado en aguas del Mediterráneo por la Armada israelí. Efe
La armada vencible

«¿Será Ayuso el brazo de la barbarie frente a la degeneración democrática de Pedro Sánchez, así como echó Donald Trump de la Casa Blanca a los decadentes demócratas? El sentido común parece decir que los españoles estamos hechos de otra pasta»

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:57

Solo en el gesto marcial se le parece Margarita Robles a don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, duque de Medina Sidonia y almirante de ... aquella armada invencible que envió Felipe II a luchar contra los elementos. Los elementos que, en el caso de nuestra ministra, no han sido tormentas, vientos, mareas, corrientes ni impericias militares, sino más bien un tremendo aparato israelí que, burlándose una vez más del derecho internacional y los derechos humanos más elementales, sigue pescando activistas de la flotilla Global Sumud en aguas internacionales. Impasible el ademán de los 52 militares y 0cho sanitarios del patrullero de altura Furor, frente a un sofisticado dispositivo compuesto por fuerzas de la marina de guerra, comandos navales de élite, policía, servicio de prisiones, personal de apoyo en tierra, bufetes de abogados y reservistas a los que se les congeló el permiso por si era necesario intervenir frente al furor de la flotilla humanitaria.

